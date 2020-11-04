Министерство образования и науки не давало никаких официальных писем-рекомендаций по вопросу установления в текущем учебном году зимних каникул в период новогодних праздников и в феврале.

Министерство образования и науки Украины сообщает, что информация некоторых СМИ об установлении в 2020/2021 учебном году зимних каникул в период с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и с 15 по 21 февраля 2021 года является недостоверной.

Как сообщает пресс-служба МОН министерство не давало никаких официальных писем-рекомендаций по этому вопросу.

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«Образовательный процесс в заведениях образования организуется в соответствии с законами Украины «Об образовании», «О среднем образовании», другими актами законодательства, образовательной программы (образовательными программами) учебного заведения и направлен на выявление и развитие способностей и дарований личности, ее индивидуальных способностей, достижения результатов обучения, прогресса в развитии, в том числе формирование и применение соответствующих компетенций, определенных государственными стандартами», - сказано в сообщении.

Итак, руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул. А в период карантина из-за COVID-19 в Украине для безопасности учеников и работников школ каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемиологической ситуацией, пояснили в МОН.

Традиционно обучение в Украине осуществляется в рамках учебного года, который начинается в День знаний - 1 сентября, длится минимум 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Если 1 сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый за ним рабочий день, а продолжительность каникул, не считая летних, не должна превышать 30 дней, добавили в пресс-службе министерства.

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Автор: Виктория Токарева