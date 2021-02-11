Заседание суда по рассмотрению соответствующего иска назначено на 15 марта.

Верховный суд решил рассмотреть один из трех исков о применении санкций к телеканалам "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Об этом сообщается на Facebook-странице Верховного суда.

Отмечается, что 11 февраля 2021 года Кассационный суд в составе Верховного суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/26/21 по иску гражданина, оспаривающего указ президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (согласно приложению 2 к решению СНБОУ применены персональные санкции в отношении ряда телеканалов).

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Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы "112 Украина", "NewsOne", "Zik" и другие, перечисленные в приложениях к решению, поскольку его доступ к ним заблокирован. Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

С учетом положений ч. 2 ст. 266 и ч. 5 ст. 262 Кодекса административного судопроизводства Украины суд пришел к выводу о необходимости проверки нарушения указанных прав истца на судебном заседании.

Дело назначено к рассмотрению на заседании с сообщением (вызовом) сторон на 15 марта 2021 года в 12:00.

Запрет каналов Медведчука: что было ранее

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

10 февраля в Верховном суде сообщили, что получили три иска, в которых обжалован указ президента о применении санкций к трем телеканалам. В частности, суд отказался открывать производство по иску одного из граждан, еще одно заявление суд оставил без движения, установив истцу срок для устранения недостатков.

Относительно третьего заявления в Верховном суде должны были решить вопрос об открытии производства в течение пяти дней со дня поступления.

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Автор: Леся Лещенко