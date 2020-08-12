В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"

Решение об изменении названия станции было принято в октябре прошлого года. До этомго времени продолжались работы по ее переименованию.

В Харькове станцию метрополитена «Московский проспект» переименовали в «Турбоатом».

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Об этом сообщает пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Отмечается, что во исполнение решения сессии Харьковского горсовета от 16 октября 2019 года и с учетом рекомендации городской комиссии по вопросам топонимики и историко-культурной среды основные работы по переименованию станции метрополитена «Московский проспект» в станцию «Турбоатом» завершены.

Переименование станции "Московский проспект": что было раньше

16 октября 2019 года Харьковский горсовет утвердил решение о переименовании станции метрополитена «Московский проспект» в «Турбоатом».

С просьбой переименовать станцию к городскому голове Геннадию Кернесу обратились представители коллектива АО «Турбоатом».

Справка. Станцию «Московский проспект» открыли в 1975 году в числе первых семи станций метро в Харькове. Сначала ее проектировали под названием «Турбинный завод», но потом закрепили за станцией другой топоним - «Московский проспект».

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