Нововведения начнут действовать со следующего месяца.

В Тернопольской области с 1 апреля сокращают продолжительность комендантского часа. Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в своем Telegram-канале.

"На Тернопольщине изменен комендантский час. С субботы, 1 апреля, она продлится с 00.00 до 5.00", - отметил он.

Сейчас на Тернопольщине комендантский час длится с 23.00 до 05.00 утра.

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Изменения в графиках комендантского часа в Украине: что известно из актуального

Как сообщал УНИАН, с 26 марта на Киевщине и в столице сократили комендантский час. Он длится ежедневно с 00:00 до 05:00. Из-за этого в Киевской области изменилось расписание общественного транспорта. Теперь он будет ходить на 1,5 часа в сутки дольше.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин заявил, что с 27 марта на Полтавщине комендантский час сократился на один час. Ранее он действовал с 23 вечера до 5 утра, а теперь с 23 вечера до 4 утра.

Кроме этого на Ивано-Франковщине также ослабили временные ограничения комендантского часа. С 29-го марта ограничения действуют так же, как и на Киевщине и Тернопольщине – с 00:00 до 05:00.

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