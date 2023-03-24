С 26 марта в области сокращается комендантский час, поэтому общественный транспорт будет ходить по другому.

В Киевской области работа общественного транспорта с 26 марта будет продлена в связи с сокращением комендантского часа. Ранее в столице также изменили правила продажи спиртного.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация. В частности, как отмечается, из-за сокращения комендантского часа большинство пригородных и междугородних автобусных маршрутов области будут работать дольше. Так, пассажирские перевозки увеличат свое время работы на 60 минут утром и на 30 - вечером.

"Обращаюсь к жителям Киевской области. Не забывайте, что мы живем в условиях войны, в условиях, когда враг обстреливает наши мирные города и села. Поэтому прошу соблюдать все требования военного положения. В частности, комендантского часа. Наша с вами глобальная задача – сделать все возможное, чтобы защитить наш общий дом от захватчиков", – подчеркнул врио главы Киевской ОГА Дмитрий Назаренко.

В Киевской области сокращают комендантский час

Напомним, что с 26 марта в Киевской области сокращается комендантский час. Он будет действовать ежедневно с 00:00 до 05:00.

Соответствующее решение 20 марта анонсировал глава городской военной администрации области Сергей Попко. В этот же день он подписал соответствующий указ о сокращении комендантского часа в Киеве и области.

Теперь украинцы могут на час дольше оставаться на улице не опасаясь, что их могут задержать правоохранители. Как известно, 26 марта наша страна переходить на летнее время, а это значит, что стрелки часов переведут на час вперед и украинцам летние дни будут казаться более продолжительными.

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