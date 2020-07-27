"Виски, пиво и селфи": журналист показал, как в Ужгородском СИЗО роскошествуют задержанные (фото)

Журналист отметил, что пока министр юстиции Денис Малюська заявляет о платных сертификатах в СИЗО, в Ужгородском следственном изоляторе руководство их давно продает.

В Ужгородском СИЗО заключенные, которые должны находиться в одиночных камерах, судя по опубликованным в сети фотографиям, устраивают совместные застолья.

Об этом написал на своей странице в Telegram журналист Виталий Глагола и опубликовал соответствующие фото. "Ужгородское СИЗО - рай для задержанных: телефоны, столы с ужином, ирландское виски, чешское пиво и селфи", - написал он.

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"А главного героя вы узнали? В центре Евгений Дребитко по прозвищу "Женя Белый". Фигурант дела о наезде на полицейского на посту в Нижних Воротах и вымогательстве в Ужгороде", - напомнил Глагола.

Журналист отметил, что пока министр юстиции Денис Малюська заявляет о платных сертификатах в СИЗО, в Ужгородском следственном изоляторе руководство их давно продает. Хоть и неофициально.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины предлагает новую услугу - подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.

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