Минюст начал продавать подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО

Министр юстиции отметил, что услугой можно воспользоваться в 19 учреждениях исполнения наказаний, в которых запущен экспериментальный проект по предоставлению платных услуг.

С сегодняшнего дня Министерство юстиции Украины предлагает новую услугу - подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах.

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил на своей странице в Facebook.

«Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! С сегодняшнего дня Минюст предлагает новую услугу - мы предлагаем подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах», - написал министр.

При этом он отметил, что подарочный сертификат, в случае если знакомого возьмут под стражу, позволит ему попасть в камеру с улучшенными условиями содержания. Малюська также расписывает как можно приобрести сертификат с компьютера или смартфона.

Малюська подчеркнул, что сертификат действует только в течение 6 месяцев после приобретения.

На сайте Министерства юстиции Украины со ссылкой на министра сообщается, что любое лицо, взятое под стражу, имеет право предоставить администрации СИЗО подтверждение оплаты «Услуги вперед» и воспользоваться соответствующей платной услугой в течение шести месяцев со дня осуществления соответствующего платежа. Оплату услуги можно осуществлять обезличенно и без указания конкретного времени пребывания под стражей.

«Помните, услуга действует в течение 6 месяцев. Если в течение указанного срока лицо не будет взято под стражу и не попадет в СИЗО, деньги за неиспользованные дни будут зачислены в специальный фонд государственного бюджета СИЗО в качестве благотворительной помощи», - подчеркнул министр.

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Он отметил, что услугой можно воспользоваться в 19 учреждениях исполнения наказаний, в которых запущен экспериментальный проект по предоставлению платных услуг. Это госучреждения «Киевский следственный изолятор», «Львовский следственный изолятор», «Черниговский следственный изолятор», «Запорожский СИЗО», «Вольнянское учреждение исполнения наказаний (№11)», «Днепровское учреждение исполнения наказаний (№4)», Харьковский, Полтавский, Сумской и Старобельский СИЗО, «Житомирское учреждение исполнения наказаний (№8)», Хмельницкий и Черновицкий СИЗО, а также Винницкое учреждение исполнения наказаний (№1), «Ривненский следственный изолятор», «Луцкий следственный изолятор», «Чертковское учреждение исполнения наказаний (№26)»,«Закарпатское учреждение исполнения наказаний (№9)» и «Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний (№12)».

Заявление о предоставлении «Услуги вперед» можно подавать как письменно, так и в электронной форме через автоматизированную систему «Онлайн дом юстиции». В заявлении нужно указать: место предоставления услуги (наименование следственного изолятора); календарный период (сутки, неделя, месяц), за который планируется оплатить средства за пользование платной камерой; согласие плательщика по зачислению средств за неиспользованные дни в специальный фонд государственного бюджета СИЗО в качестве благотворительной помощи.

После осуществления оплаты плательщику поступит подтверждение с идентификатором платежа (цифровым или QR-кодом). При этом, в случае отсутствия свободных мест в камерах с улучшенными бытовыми условиями при поступлении в СИЗО лица, взятого под стражу, в отношении которого заказана «Услуга вперед», администрация СИЗО возвращает средства на безналичный счет плательщика, с которого был произведен платеж или безналичный расчет, указанный лицом, взятым под стражу.

Как сообщал УНИАН, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что за счет средств, полученных от заключенных за пребывание в камерах СИЗО с улучшенными условиями, были проведены ремонтные работы в обычных камерах.

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