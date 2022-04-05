Внимательность в Сети стала еще более важной с момента начала войны.

После начала войны количество кибератак значительно выросло. Сейчас большинство из них организовывается с целью нанести ущерб Украине. Это может происходить через взлом аккаунтов и данных любого гражданина. Чтобы уберечь себя от злоумышленников, стоит следовать нескольким простым советам, которыми поделилась Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

О том, как не стать жертвой недоброжелателей, рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в официальном Telegram-канале организации.

По словам руководителя, сейчас много атак направлено на персональные устройства пользователей. Отправляются письма с потенциально интересной информацией, например, о потерях оккупантов. Глава Госспецсвязи подчеркивает, что переходить по ссылкам и открывать файлы, которые содержатся в сообщениях от неизвестных адресантов, ни в коем случае нельзя.

"Фишинговые письма сейчас — огромная проблема", — отметил Щиголь.

Еще один важный совет — не вестись на обещания легких денег. Мошенники уже несколько раз создавали фальшивую программу "Дия", чтобы выманить средства. Сейчас многие украинцы ищут помощи, чем и пытаются воспользоваться злоумышленники.

Другие советы от Госспецсвязи

Чаще меняйте пароли, особенно от почты и аккаунтов в соцсетях. Это главные цели недоброжелателей.

Доверяйте информации только с официальных источников, проверяйте данные перед отправкой другому пользователю.

Если вам поступают подозрительные письма или сообщения, обращайтесь в Правительственную команду реагирования на чрезвычайные события CERT-UA.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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