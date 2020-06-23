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"Мероприятия на 50 человек невозможны": в Минздраве объяснили правила празднования свадеб в помещениях

11:37, 23 июня 2020
Общество
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В Минздраве напомнили о карантинны требованиях насчет мероприятий / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга, отвечая на вопрос СМИ.

«Нет, такие свадьбы на 50 человек, проводить невозможно, исходя из сегодняшних правил. Эти мероприятия возможны исключительно до 10 человек», – сказал Степанов.

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