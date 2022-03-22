УНИАН расскажет как получить компенсацию коммунальных платежей людям, которые приютят у себя беженцев из опасных городов Украины.

Правительство компенсирует стоимость коммунальных платежей украинцам, которые приютят у себя беженцев из других городов Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Уже запущен сервис, который предоставляет компенсации. Как это сделать - рассказывает УНИАН.

Как получить компенсацию за коммунальные платежи

Чтобы получить компенсацию, подайте объявление на сайте "Прихисток". А переселенцы могут найти на этом ресурсе бесплатное жилье.

На такую компенсацию может рассчитывать каждый владелец жилья, который приютил дома вынужденных переселенцев из регионов, где идут активные боевые действия.

Сумма компенсации составляет 14,77 грн за одного человека в сутки или до 457 грн за человека в месяц. Точная сумма будет зависеть от количества принятых переселенцев и количества дней, которые они провели у владельца жилья.

Как получить компенсацию за переселенцев: пошаговая инструкция

Зарегистрировать свое жилье на сайте "Прихисток".

В день размещения переселенцев подать заявление в органы местного самоуправления.

В день выселения переселенцев или изменения их количества подать заявление с информацией об изменении перечня лиц.

С момента запуска этой услугой воспользовались 1,5 млн человек, бесплатно размещено более 40 тыс. украинцев в Украине и за рубежом.

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