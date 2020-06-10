Кабмин одобрил повышение пенсии для членов семей героев Майдана

Ранее максимальный размер такой пенсии был ограничен суммой в 10 тысяч гривень.

Кабинет министров Украины в ходе сегодняшнего заседания одобрил повышение размера доплат к пенсиям в связи с утратой кормильца для нетрудоспособных членов семей лиц, погибших в результате массовых акций гражданского протеста в период с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.

Читайте такжеВ Киеве будут судить двух экс-руководителей подразделений МВД за препятствование протестам во время МайданаСоответствующее решение было принято без обсуждения.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, проектом акта предлагается увеличить максимальный размер пенсии, в рамках которого устанавливаются такие доплаты, с 10 тыс. грн до максимального размера пенсии, предусмотренной законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании, а также не учитывать доход таких лиц при определении размера доплаты. При этом отмечается, что реализация данного акта потребует дополнительных расходов из госбюджета в сумме 1,66 миллиона гривень ежегодно.

Справка УНИАН. С 1 января 2020 года размер максимальной пенсии в Украине составляет 16 тысяч 380 гривень. С 1 июля он возрастет до 17 тысяч 120 гривень и с 1 декабря - до 17 тысяч 690 гривень.

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