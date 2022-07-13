Уже четвертые сутки продолжаются поисковые мероприятия в городе.

Сейчас неопознанными остаются 11 тел погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Часовом Яре.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, уже четвертые сутки продолжаются поисковые мероприятия в городе Часов Яр, где 9 июля российские оккупанты разрушили пятиэтажный дом. Враг нанес три удара по объектам гражданской инфраструктуры.

Начальник полиции Донецкой области Руслан Осипенко сообщил, что идентифицировано большинство погибших в Часовом Яру.

"На сегодня остается установить 11 человек. Просим граждан, чьи родные жили в Часовом Яру и могли попасть под удар, сообщить об этом в полицию", - призвал Осипенко.

Руководитель полиции Донецкой области отметил, что сейчас вся область подвергается авиаракетным ударам. Самые горячие направления - Бахмут, Славянск, Краматорск, Константиновка. На постоянном огневом рубеже находится Авдеевка.

Он отметил, что полиция документирует все военные преступления России, а материалы будут направлены в СБУ и следственное управление.

Как сообщал УНИАН, оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.

Сегодня в своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что из-под завалов разрушенного в результате ракетного удара доме в Часовом Яру Донецкой области достали тело еще одной женщины, количество жертв выросло до 47.

"В 09:48 13 июля во время проведения аварийно-спасательных работ из-под завала достали тело еще одной женщины. Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены и изъяты тела 47 погибших людей, из них – 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек", - написал он.

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