Известный телеведущий, продюсер шоу "АвтоПарк" на ICTV Игорь Моляр заявил о рейдерском захвате своей квартиры в центре Киева. В захвате он обвинил людей с орбиты лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и его соратника Игоря Кононенко.

"Порошенко, его альтер эго Кононенко и аффилированные с ними черти отжимают мою квартиру в центре Киева. Квартиру, которую я купил в 2005 году. Квартиру где зарегистрирована и живет моя семья, моя несовершеннолетняя дочь. Этакой. Возле дома и под моей дверью дежурят титушки в спортивных костюмах — видимо, активисты "Солидарной молодежи". Потом они осмелились зайти ко мне, сказали немедленно паковать вещи, потому что в квартиры "теперь новый владелец". Были посланы мной на***, откуда вернулись с болгаркой и срезали дверь", — написал Моляр, опубликовав соответствующее видео.

Он сообщил, что в 2012 году взял 5,6 млн грн в кредит у Укринбанка на новый медиапроект под залог выше упомянутой квартиры на ул. Ярославов Вал, 19, общей площадью 209,40 кв. м. По состоянию на 2013 год, телеведущий погасил половину задолженности и достиг договоренности с банком о реструктуризации остального долга.

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Однако в 2016 Нацбанк отозвал лицензию Укринбанка, решение было обжаловано, но в 2020 Верховный суд все же признал банк неплатежеспособным и вывел с рынка.

"Пока продолжались суды банк активно отжимал залоговую недвижимость. Мне известно около 100 таких фактов", - заявил Игорь Моляр.

Его квартиру оформили на фирму "Старт Финанс", она продала ее ПАО"Киевский завод электротранспорта". Среди владельцев общества - ООО "Богдан-Электротранс", шо принадлежит Петру Порошенко. Затем квартиру переоформили на страховую компанию "Киви", а в 2020 на другую страховую — "Страна".

Владелицей СК "Киви" и акционером СК "Краина" является один и тот же человек — юрист Игоря Кононенко — Коваленко Анна Николаевна. Сейчас она депутат Киевсовета от европейской солидарности. По словам Моляра, она выехала за границу накануне введения ограничений на выезд для женщин-госслужащих.

"Все это я узнал сам. Никаких документов о взыскании квартиры как предмета ипотеки мне никто не предоставил, как и каких-либо документов, на основании которых я должен освободить собственное жилье. Рейдеры Порошенко просто подделали документы, сменили владельца и захватили мое частное имущество. О соотношении стоимости большой квартиры в центре Киева и остатком долга не буду и говорить, вы и так понимаете, насколько эти цифры бесподобны", — написал Игорь Моляр.