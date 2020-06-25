Пытки в Кагарлыке: потерпевшей предлагали подставного адвоката – нардеп

Народные депутаты и адвокаты Нели Погребицкой подозревают, что расследование дела «затягивают», и утверждают, что полиция отказывается предоставить потерпевшей охрану, несмотря на угрозы со стороны одного из насильников.

Жительнице Кагарлыка Неле Погребицкой, которую избили и изнасиловали полицейские, предлагали подставного адвоката, у которого есть конфликт интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщили народные депутаты и защитники Погребицкой.

Читайте такжеПострадавшая от изнасилования полицейскими в Кагарлыке дала пресс-конференцию: видео

В частности, адвокат Елена Сотник сообщила, что сейчас пострадавшая опасается за свою жизнь и жизнь своих близких, поскольку уже получала через третьих лиц угрозы от одного из насильников - Николая Кузива, которого сейчас удерживают в СИЗО.

"Она боится за себя и за свою жизнь, ее семья боится, поскольку, когда арестовывали одного из фигурантов - Николая Кузива, он сказал, что скоро выйдет и поквитается с ней", - сказала адвокат.

Также она добавила, что начальник Нацполиции Игорь Клименко пообещал предоставить Погребицкой охрану, однако до сих пор свое обещание не выполнил.

В свою очередь, народный депутат Анастасия Радина отметила, что в полиции предложили только поставить так называемую «тревожную кнопку» в доме потерпевшей. Депутат отметила, что эта мера ничего не даст, ведь столичное отделение полиции находится в 130 км от Кагарлыка.

Также она добавила, что полиция, по сути, отказалась охранять потерпевшую из-за того, что якобы нет условий для обеспечения ее охраны, а именно - дивана в квартире потерпевшей, а также в полиции сказали, что охранников потерпевшая должна еще и кормить.

В то же время народный депутат Александра Устинова сказала, что вместе с коллегами сегодня отправляются в Министерство внутренних дел, и не уйдут оттуда, пока руководство Нацполиции не распорядится выделить охрану Погребицкой.

Вместе с тем адвокат потерпевшей Елена Сотник высказала подозрение, что расследование дела о пытках и изнасилованиях Погребицкой уже намеренно затягивают, поскольку из многочисленных назначенных экспертиз пока есть результаты лишь нескольких, а обычно экспертизы в подобных делах в целом продолжаются до двух недель.

Она подчеркнула, что очень важно иметь все результаты экспертиз к концу текущего месяца, когда в суде будут рассматривать ходатайство о продлении содержания под стражей обоих подозреваемых в совершении этого преступления.

Также адвокат отметила еще одну важную деталь дела: еще 13 мая, то есть за 11 дней до преступления, которое совершили полицейские в отношении Погребицкой, ее мать обращалась в полицию по поводу угроз дочери со стороны Кузива, но не получила на это заявление никакой реакции.

Также защитник отметила, что преступление было совершено в отношении младшей сестры Погребицкой - несовершеннолетней Аллы. Ее также приглашали в местный райотдел полиции, где безосновательно проводили с ней следственные действия.

В свою очередь, народный депутат Устинова выразила убеждение, что в МВД, несмотря на обещания, на самом деле заинтересованы «развалить», а не расследовать это дело.

В частности, по ее словам, сразу Погребицкой был назначен адвокат по рекомендации заместителя министра Антона Геращенко, который в течение трех недель не совершал никаких действий по защите потерпевшей: не подавал ходатайств, не присутствовал на допросах потерпевшей и даже не ознакомился с материалами следствия.

"Адвокат господин Мельниченко в свое время защищал Зайцеву (Елена Зайцева, совершившая смертельное ДТП в Харькове в октябре 2017 года - УНИАН), сейчас он защищает полицейских по делу об избиении парня во время остановки его автомобиля, а из того, что нам рассказывала потерпевшая, он сам ей говорил, что хорошо знает Антона Геращенко. Поэтому, это очевидный конфликт интересов, когда адвокат, который защищает полицейских, идет защищать потерпевшую от полицейского произвола. Но самое главное не это, а то, что этот человек ничего не сделал по делу в течение трех недель, потратил драгоценное время, когда дело расследовали еще по горячим следам ", - сказала Устинова.

Кроме того, Сотник сказала, что защитники потерпевшей будут добиваться, чтобы преступление снова квалифицировали по ст. 365 Уголовного кодекса Украины - превышение власти и служебных полномочий, поскольку считают, что именно превышение служебных полномочий привело к совершению еще более тяжких преступлений подозреваемыми - пыток и изнасилования.

Кроме того, она отметила еще одну деталь данного дела, которая может повредить расследованию, если не будет изменена. По словам Сотник, второй пострадавший - мужчина, которого избили подозреваемые, также является подозреваемым в производстве о совершении мелкой кражи. И есть опасность, что местные полицейские будут на него давить, чтобы он отказался от своих показаний в качестве потерпевшего в обмен на то, что его не будут преследовать как подозреваемого по делу о краже.

«Зная систему, мы не можем гарантировать, что ему не скажут: «А давай, ты перестанешь давать показания. А мы перестанем тебя преследовать». Поэтому дело о краже нужно, чтобы расследовали в другом управлении полиции, где-то подальше от Кагарлыкского», - сказала Сотник.

В то же время народный депутат Алла Булах выразила возмущение инициативой Геращенко ужесточить ответственность за оскорбление полицейского.

Читайте такжеИзнасилование женщины копами в Кагарлыке: количество подозреваемых может увеличиться

"В новостях я увидела инициативу МВД о защите полицейских, которых постоянно обижают. Я возмущена: министерство заботится, что их работников кто-то оскорбляет, а у меня вопрос, почему Неля до сих пор не имеет ни поддержки, ни охраны, ни адекватного продвижения следствия, почему она должна на всю страну говорить, что она не виновата, что она жертва? ", - сказала Балух.

Как сообщал УНИАН, по данным следствия, в ночь на 24 мая в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая им сообщили о подозрении. Оперуполномоченный подозревался в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Начальник одного из секторов отделения полиции подозревался в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которые сопровождались насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

Также 26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Начальник Нацполиции Игорь Клименко уволил Сулиму и Кузива из полиции.

В июне следователи изменили квалификацию преступления: статью 365 «превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа» Уголовного кодекса переквалифицировали на статью 127 «пытки по предварительному сговору группой лиц».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram