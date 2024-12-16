Министерством сейчас разрабатывается законопроект о создании должности военного омбудсмена, который и должен рассматривать подобные кейсы.

В Минобороны Украины не поступала информация о случаях издевательства над военными 211-й понтонно-мостовой бригады, но это будут расследовать. Об этом заявил в эфире Радио Свобода представитель ведомства Дмитрий Лазуткин.

Он считает, что информация о системных нарушениях прав военных могла покрываться на местах: военные, которые страдали или были свидетелями этого, могли бояться сообщать об этом из-за запугивания.

Министерством сейчас разрабатывается законопроект о создании должности военного омбудсмена, который и должен рассматривать подобные кейсы, отметил он.

Видео дня

Сейчас, если права военнослужащего нарушаются, то он может обратиться на горячую линию ведомства или в Центральное управление защиты прав военнослужащих.

Издевательства над военными в 211-й бригаде - детали

В 211-й понтонно-мостовой бригаде издевались над военными и требовали у них деньги. По данным журналистов, командир взвода первого батальона 211-й понтонно-мостовой бригады и сын начальника штаба Владислав Пастух угрожал, требовал деньги, а также жестоко издевался над военными, но не был наказан.

Командиры систематически издевались над военными и жестоко избивали их. Об этом Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины стало известно еще 10 сентября, после чего различные доказательства были направлены в ГБР. Об этом рассказала народный депутат Украины Юлия Яцык.

Она добавила, что военных били за деньги. По ее словам, командиры требовали у солдат заплатить им, чтобы избиения прекратились.

Вас также могут заинтересовать новости: