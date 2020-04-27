Апелляционный суд отпустил на поруки фигуранта инцидента с участием Сивохо

13 марта Печерский райсуд избрал меры пресечения подозреваемым: Волкову - в виде круглосуточного домашнего ареста, Тамарину и Капле - в виде личного обязательства.

Киевский апелляционный суд отпустил на поруки Александра Демидова (Волкова), подозреваемого в хулиганстве во время инцидента с тогдашним внештатным советником секретаря СНБО Сергеем Сивохо во время презентации Национальной платформы примирения и единства 12 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия судей приняла решение отменить решение суда первой инстанции и изменить меру пресечения для Демидова, отпустив его на поруки народного депутата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря.

Заседание суда транслировалось на YouTube-канале "Национального корпуса".

"Апелляционную жалобу защитника удовлетворить, постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 13 марта о применении к подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 мая включительно отменить. Принять новое решение... и применить к подозреваемому меру пресечения в виде личного поручительства", - зачитал решение судья.

Читайте такжеСкандал с Сихово: прокуратура хочет обжаловать меру пресечения подозреваемым

Как говорится в сообщении в Telegram-канале "Нацкорпусу", адвокат Волкова Эдуард Вербинец заявил, что 12 мая истекает срок досудебного расследования.

"Я предполагаю два варианта развития событий: либо будут продлены сроки досудебного следствия, либо нам объявят о его окончании и предоставят материалы для ознакомления с последующей передачей в суд", - рассказал он.

По словам адвоката, с момента открытия уголовного производства с тремя подозреваемыми не проводили никаких следственных действий.

Как сообщал УНИАН, 12 марта на презентации Национальной платформы примирения и единства в выставочном центре "Парковый" группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули Сивохо. 15 активных участников доставили в Печерское управление полиции для установления личных данных и дачи объяснений.

Читайте такжеЗаместитель главы Нацполиции обратился к Сивохо: у нас не "внутренний конфликт"

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок 4 лет.

13 марта Печерский райсуд избрал меры подозреваемым: Демидову (Волкову) - в виде круглосуточного домашнего ареста, Сергею Тамарину и Юрию Капле - в виде личного обязательства.