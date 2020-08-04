"Укрзализныця" уволит работников, из-за халатности которых мужчина жестоко избил пассажирку

В пресс-службе подчеркнули необходимость возобновить сопровождение поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров.

Акционерная компания «Укрзализныця» уволит вертикаль работников, из-за халатности которых мужчина проник в поезд № 9/10 Киев - Мариуполь и побил пассажирку.

Как сообщила пресс-служба компании, указанные сотрудники проявили недостаточный профессиональный уровень и допустили ряд нарушений.

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«В ходе оперативного служебного расследования инцидента установлено, что на станции Пятихатки-Стыковые, воспользовавшись отсутствием проводника на рабочем месте, человек самовольно вошел в вагон №3 и занял свободное место. Около 3:30 к проводнику вагона №4 обратилась пассажирка с признаками избиения и попросила о помощи. К сожалению, проводники не предоставили надлежащей помощи, предусмотренной в таких случаях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника задержали правоохранители, а поездная бригада предоставила все необходимые показания.

«Поэтому от должностей будут освобождены проводник вагона, в котором произошел инцидент, начальник поезда, инструктор поездных бригад, старший мастер вагонного депо резерва проводников и заместитель начальника Мариупольского вагонного депо. Кроме того, проведен дополнительный инструктаж всех проводников по недопущению такой ситуации в будущем и установлен жесткий контроль за соблюдением их должностных обязанностей», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули необходимость возобновить сопровождение поездов дальнего следования во время движения сотрудниками Национальной полиции для полной безопасности пассажиров.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, утром 31 июля в полицию Киева поступило сообщение о том, что в одном из вагонов пассажирского поезда сообщением "Мариуполь-Киев" пассажир избил и пытался изнасиловать женщину.

По словам потерпевшей Анастасии Луговой, мужчина без верхней одежды ворвался в ее купе около 03:00, в присутствии ее несовершеннолетнего сына начал наносить многочисленные удары кулаками по лицу и пытался совершить действия сексуального характера.

Потерпевшей вместе с ребенком удалось убежать от злоумышленника.

По прибытии поезда на станцию железнодорожного вокзала "Киев - Пассажирский" мужчину задержали.

Злоумышленником оказался ранее трижды судимый за хищение, хулиганство и кражу Виталий Рудзько, уроженец Запорожья 1975 г.р.

Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 153 (сексуальное насилие) и ч. 2 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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