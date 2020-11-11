С начала пандемии более 80% украинских домохозяйств потеряли доходы.

Более 9 миллионов украинцев окажутся в бедности из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Управление ООН по координации гуманитарных дел (UN OCHA) в Украине.

"По данным недавнего исследования ООН, из-за пандемии COVID-19 Украина может столкнуться с худшей рецессией за десятилетия, в результате чего более 9 миллионов человек окажутся в бедности", - говорится в исследовании.

Как сообщается, с начала пандемии более 80% домохозяйств потеряли доходы и у более чем 40% семей по крайней мере один член семьи потерял работу.

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Ситуация на Донбассе

Хотя пока нет отдельных данных относительно востока Украины, вероятно, социально-экономические последствия этого спада для пострадавшего в результате конфликта региона будут разрушительными.

"На неподконтрольных правительству территориях сейчас 58% семей сообщили об использовании негативных механизмов приспособления для удовлетворения своих основных потребностей, по сравнению с 49% в начале 2020 года", - говорится в сообщении.

Также увеличивается доля домохозяйств, имеющих задолженность: 15% в сентябре против 11% до начала пандемии.

Новое усиление карантина в Украине

С 9 ноября ужесточились карантинные ограничения в ряде регионов в связи с обновленным эпидемиологическим зонированием — вся карта стала "оранжевой" и "красной", "зеленых" и "желтых" зон не осталось.

Минздрав ввел жесткий "карантин выходного дня".

Виктор Ляшко заявляет, что Украина переходит на второй этап реагирование на распространение коронавирусной болезни.

С понедельника все плановые операции и плановые госпитализации "запрещены в наших больницах".

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Автор: Екатерина Лиманская