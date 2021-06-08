Плейлист сборной Украины по футболу на Евро-2020, составленный самими игроками, отредактировали. Из него пропали песни российских исполнителей, в частности рэпера Моргенштерна.
Плейлисты национальных команд на Евро-2020 доступны на Spotify.
Изнчально в плейлист украинских футболистов входили треки российских музыкантов: Моргенштерн - Дуло, Dead Blonde - Мальчик на девятке и 10AGE - Нету интереса. На украинском была представлена только одна песня: "Їхали козаки" группы Тінь Сонця, что вызвало негативную реакцию СМИ и общественности.
Сейчас плейлист заменили, он состоит из 50 песен англоязычных исполнителей.
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Как сообщает Telegram-канал Perepichka News, плейлист украинской сборной правили дважды. Изначально в подборку попали 15 треков, больше половины которых оказались российскими. В первую редакцию плейлиста вошли целых три трека Моргенштерна, а также треки Славы Марлоу и Эльдара Джарахова.
Вторая версия насчитывала всего 9 треков, (в том числе 3 русских и 1 украинский), а затем плейлист принял свой текущий вид.
Что не так с Моргенштерном
Напомним, в апреле российского рэпера Алишера Валеева (известен как "Моргенштерн") включили в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Он был включен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, по запросу СБУ.
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