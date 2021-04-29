У исполнителя были запланированы концерты в Украине летом этого года.

Российского рэпера Алишера Валеева (известен как "Моргенштерн") включили в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

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"22 апреля 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, Валеева Алишера Тагировича", - говорится в сообщении.

Соответственно, 28 апреля Министерство включило Валеева в указанный перечень.

Отмечается, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству Минкульт не имеет полномочий решать, кого включать в "черный список".

Министерство обновило перечень. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте МКИП.

У Моргеншерна были запланированы концерты в Украине летом этого года. Впрочем, он допустил, что они не состоятся.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные ... и, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большая часть артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать», – поделился он со своими фанатами.

Примечательно, что исполнитель выражал поддержку президенту РФ Путину.

"Путин "красавчик" не потому, что он сделал что-то для страны крутое, или супер правит отлично. Просто круто, мощный мужик и все. Представь, ты Путин, тебя знает весь мир. Круто, молодец. Прошел жизнь - какой следующий уровень? Респект. Это не о каких-то политических действиях, а просто человек", - заявлял он в интервью Юрию Дудю.

Моргенштерн и Украина

В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулось скандалом. Моргенштерн со сцены назвал "показухой" объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Позже в Госпогранслужбе прокомментировали запланированные концерты Моргенштерна в Украине. А в Службе безопасности Украины его проверяли на предмет оснований о недопущении в Украину, но причин в отказе не было.

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Автор: Дмитрий Захаров