Попытки российских захватчиков принудительно вывозить людей фиксировались и в Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях.

Из оккупированного Донбасса массово принудительно вывозят женщин и детей в депрессивные регионы Российской Федерации на поселение.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в социальной сети Facebook.

"С временно оккупированных врагом территорий Донецкой и Луганской областей массово принудительно вывозят женщин и детей на территорию РФ", - отметила Денисова.

Также, по ее словам, в населенных пунктах, в которые заходят рашистские войска, для жителей организуются так называемые "гуманитарные коридоры" для вывоза в страну-агрессор.

"Женщин, детей, пожилых людей обыскивают, отбирают украинские документы, телефоны и отправляют в приграничные области РФ. Там их размещают в концентрационных лагерях с последующим перемещением в депрессивные регионы России на поселение", - заявила Денисова.

Омбудсмен отмечает, что люди остались без средств связи с родными, часто не имеют пищи, предметов первой необходимости.

При этом пока данных о количестве вывезенных лиц нет. Офисом генерального прокурора проводится досудебное расследование по факту незаконного вывоза в РФ 2389 детей с оккупированных территорий Донбасса.

"Но рашистская пресса, склонная к искажению реальности в сторону преувеличения захватнических достижений, отмечает 206 тысяч переселенцев с Донбасса. Можем предположить наличие тысяч принудительно вывезенных дончан и луганчан с оккупированных территорий. Попытки рашистов создать подобные "гуманитарные границы" страны-оккупанта фиксировались и в Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях. Судьба принудительно вывезенных людей до сих пор неизвестна", - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что такие действия государства-агрессора квалифицируются как похищение людей, что является военным преступлением и прямым нарушением статей 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

"Обращаюсь к международному сообществу учесть террористическую деятельность войск государства-агрессора при определении границ санкционного давления на РФ. Призываю граждан Украины, не доверяйте оккупантам! Для эвакуации используйте исключительно официально согласованные гуманитарные коридоры, объявленные на страницах органов власти Украины", - подчеркнула Денисова.

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