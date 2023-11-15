Лисовый надеется, что СБУ даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже экс-преподавательницы Львовской политехники.

Министр образования и науки Оксен Лисовый подтвердил увольнение экс-нардепа Ирины Фарион с должности профессора Львовского политехнического университета. В сообщении в соцсети он подчеркнул, что людям, не испытывающим уважения к воинам, нет места в системе образования.

"Львовская политехника уволила Фарион. Соответствующий приказ уже подписан ректором", - отметил он. Министр напомнил, что студенты были, есть и всегда будут мощным двигателем изменений и трансформаций. В частности, именно со студентов началась Революция Достоинства в Украине, которая окончательно закрепила нас на евроинтеграционном пути. Лисовый также отметил, что с 2014 года тысячи студентов сменили аудитории на окопы и пошли защищать государство, семьи и ценности.

По его мнению, этот период в истории Украины стал точкой невозврата и запустил активный процесс десоветизации, время которой давно уже наступило.

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"Сегодня мы продолжаем избавляться от теней советского прошлого и в системе образования в частности. Спасибо каждому и каждой за неравнодушие, умение отстаивать и защищать свои ценности. Это фантастическая черта украинцев – студентов и молодежи", - подчеркнул он.

По словам Лисового, позиция министерства неизменна - "людям, которые не разделяют ценности достоинства и не чувствуют уважения к воинам, нет места в системе образования".

Он также добавил, что надеется на то, что СБУ в рамках открытого уголовного производства даст справедливую оценку высказываниям и действиям уже бывшей преподавательницы Львовской политехники.

Скандал вокруг Фарион

Недавно Фарион оскандалилась, заявив, что не может назвать русскоязычных военнослужащих украинцами. Такое заявление вызвало бурную реакцию общества.

Через несколько дней экс-парламентарий опубликовала сообщение с письмом проукраинского студента из временно оккупированного Крыма, который ее поддержал. Однако Фарион, не скрыла данные парня, даже после того как ее это просили сделать в многочисленных комментариях под постом, учитывая, что это может нести угрозу его жизни. После этого парня задержала российская ФСБ.

Впоследствии, 15 ноября, Служба безопасности Украины открыла в отношении Фарион уголовное производство. Дело открыто по статьям о нарушении равноправия граждан, оскорбление чести и достоинства военных, нарушение тайны переписки и нарушение неприкосновенности частной жизни.

После вышеупомянутых заявлений Фарион студенты Львовского политехнического университета, где она преподает, вышли на акцию протеста с требованием увольнение ее с должности профессора. Однако, администрация университета тогда ответила, что оснований для этого нет.

Однако, вечером 15 ноября, после открытия СБУ уголовного производства, стало известно, что Фарион все же уволили из-за нарушения Кодекса законов о труде.

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