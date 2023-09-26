Бизнес - это постоянная гонка. Гонка за качеством, удобством, скоростью и конкурентоспособностью. Сегодняшний рынок диктует собственные правила игры и только тот, кто гибок, готов к инновациям и ищет дополнительные пути для развития бизнеса всегда находится на шаг впереди.

Возврат проверок и штрафов за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО) с 1 октября стало серьезным вызовом для многих предпринимателей. Но с комплексным решением 5в1 "СМАРТ КАССА" существует возможность не только выполнить требования законодательства, но и сэкономить средства и время, ведь это инновационное устройство, которое сделает рутинные бизнес-процессы намного эффективнее.

СМАРТ КАССА - это гораздо больше, чем просто кассовый аппарат или ПРРО. Рассмотрим, например, его уникальные характеристики:

Комплексность. СМАРТ КАССА включает в себя функционал кассового аппарата, банковского терминала, сканера штрих-кодов, принтера чеков и даже предоставляет предпринимателю собственную систему учета. Это обеспечивает интеграцию всех необходимых инструментов в одном устройстве, экономя ваши средства на приобретение лишнего оборудования и его обслуживание;

СМАРТ КАССА включает в себя функционал кассового аппарата, банковского терминала, сканера штрих-кодов, принтера чеков и даже предоставляет предпринимателю собственную систему учета. Это обеспечивает интеграцию всех необходимых инструментов в одном устройстве, экономя ваши средства на приобретение лишнего оборудования и его обслуживание; Готовность к фискализации. Каждый клиент получает программный РРО в подарок, что позволяет без труда соблюдать правила действующего законодательства по фискализации торговых операций;

Каждый клиент получает программный РРО в подарок, что позволяет без труда соблюдать правила действующего законодательства по фискализации торговых операций; Мобильность и интуитивность. Простой и понятный интерфейс вместе с портативностью устройства делают его идеальным для любого бизнеса - от маленьких магазинов до крупных торговых сетей.

Что же делает СМАРТ КАССУ незаменимой в продажах? Ваши клиенты смогут легко оплачивать товары и услуги картой или бесконтактно с Apple Pay или Google Pay благодаря встроенному банковскому терминалу. Интерфейс КАССЫ интуитивно понятен, что упрощает обучение новых работников, а само устройство может работать от всех типов связи, что гарантирует надежность и бесперебойную работу при любых условиях. Встроенный принтер с возможностью нанесения собственного логотипа на чеки станет отличным маркетинговым инструментом для вашего бизнеса, а сканер штрих-кодов обеспечивает скорость и точность во время продажи.

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Забудьте об арендных платежах за оборудование и часовых ожиданиях ответов от сервисных поддержек. СМАРТ КАССА открывает новые горизонты для вашего бизнеса, превращая затраты на инвестиции в будущее. Почувствуйте себя по-настоящему владельцем своего бизнеса с личным кабинетом предпринимателя. Это облачная система учета с возможностью подключения к ней из любого места или устройства, позволяющая:

Управлять сразу несколькими торговыми точками и мониторить рабочие процессы бизнеса в режиме реального времени;

Получить быстрый доступ к бизнес-статистике, аналитике отдельных торговых точек или кассирам;

Просмотреть архив транзакций и чеков – теперь можно не волноваться, что клиент не взял чек и вернулся за ним. Все чеки остаются в памяти системы;

Импортировать каталог товаров в формате Excel, что экономит время на наполнение ассортимента и добавление остатков.

"Если вы думаете, что СМАРТ КАССА - это лишь кассовый аппарат и больше это оборудование ни на что не способно - вы очень ошибаетесь, - рассказывает Тарас Вилянский, руководитель по развитию бизнеса "СМАРТ КАССЫ", - это революционный продукт, который был разработан с учетом всех потребностей предпринимателя. Наша команда постоянно следит за законодательными изменениями, адаптирует под них программное обеспечение, чтобы клиенты всегда оставались в легальном поле и были лучшими среди своих конкурентов. Я горжусь тем, что мы делаем, и горжусь предпринимателями, которые работают, поддерживают экономику страны и добросовестно платят налоги!".

Кроме адаптации к законодательству, СМАРТ КАССА подстраивается под потребности клиентов. Тарас отмечает: "Мы стараемся смотреть на бизнес глазама предпринимателя, понимать его потребности. Поэтому каждый аспект нашего продукта - это отклик на реальные потребности рынка".

Приобретение СМАРТ КАССЫ - это не расход, это инвестиция в ваше спокойствие, время и эффективность бизнеса. Разработчики устройства каждый день делают продукт еще лучше, чтобы благодаря СМАРТ КАССЕ предприниматель получал готовый к использованию комплексный инструмент для ведения бизнеса. Сертификация оборудования, удобство интерфейса, возможность подключения счета любого банка благодаря эквайрингу от банков-партнеров - все это сделано для того, чтобы предприниматель мог фокусироваться на главном - своем бизнесе.

Не оставайтесь в стороне от этой революции в деловом мире. СМАРТ КАССА - ваш шанс быть всегда на шаг впереди. Это не только инвестиции в технологии, но и инвестиции в ваш будущий успех!