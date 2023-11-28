Основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа вместе с другими частными инвесторами профинансировали создание художественного фильма "Буча". Он рассказывает о трагических событиях во время оккупации российскими войсками Киевской области в первые недели полномасштабного вторжения.

Художественный фильм создан за деньги исключительно частных инвесторов-меценатов. Об этом бизнесмен рассказал в своем Facebook.

На прошлой неделе Игорь Мазепа вместе со сценаристом и продюсером Александром Щуром и режиссером Станиславом Тиуновым провели презентацию рабочей версии фильма для украинского бизнес сообщества. Также планируется презентация во Львове и Днепре.

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По словам Мазепы, подобные проекты - это вклад бизнеса в противодействие российской пропаганде и борьба на культурном фронте, которая также важна. Особенно для сохранения консолидированной поддержки западных стран, которую пытается разрушить РФ: "Недавно враг по заказу Минобороны снял свой "фильм" "Свидетель", который рассказывает о "произволе украинских нацистов" в Киевской области".

Инвестбанкир анонсировал показы "Бучи" в январе-феврале в Конгрессе США, Бундестаге, европейских парламентах и топовых университетах мира. Кроме того, материалы фильма уже продемонстрированы на кинофестивале в Торонто и специальном мероприятии в Нью-Йорке, презентации на ключевых международных фестивалях также уже запланированы.

Сейчас происходит финальная стадия постпродакшена, и скоро фильм уже будет готов к широкому прокату.