Сейчас родственник Примаченко вместе с побратимами обороняет небо Киева во время воздушных тревог.

Продолжается война в Украине. Художник Петр Примаченко - внук одной из самых известных украинских художниц Марии Примаченко - пошел защищать государство с первого дня полномасштабного наступления армии РФ. Сейчас он старший стрелок мобильно-огневой группы с позывным "Марсель", - работает по воздушным целям, которые летят на Киев и область.

Как рассказал 58-летний мужчина "Укринформу", в Терроборону он пошел вместе с двумя друзьями. "Нас бы замучила совесть, если бы этого не сделали. Когда к тебе сует тьма врага, то кто-то же должен защищать!" - говорит Примаченко, который быстро овладел противотанковым комплексом NLAW. Он говорит, что его позывной появился с подачи жены от названия магазинов цветов и подарков в Иванкове - предпринимательского дела мужчины.

По словам мужчины, его известная бабушка Мария перед уходом в иные миры (художница умерла 18 августа 1997 года) собрала всю семью к себе, как говорят местные, "на празник". "Потом позвала к себе Ивана и меня и говорит: "Ой, ребята, вам еще придется такое пережить - такое пережить! Что вы даже не представляете". А мы: что пережить? Да ну, все нормально. Она говорит: "Вот увидите: еще такое будет!" - рассказывает Примаченко.

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Теперь он уверен, что Мария Примаченко предвидела нынешнюю войну. Недаром самобытную народную художницу еще при жизни считали прорицательницей. "Марсель" рассказал, что сейчас вместе с побратимами прикрывает Киев во время воздушных тревог. В общем батальон перебросили сейчас на Донецкое направление, но группа, в которую входит Примаченко, остается все время вблизи столицы и работает по воздушным целям.

"То есть, когда мы, например, слышим, что Силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 102 вражеские ракеты и 109 БПЛА, - в этом есть доля выполнения боевых задач Петром Примаченко. Результативность в значительной степени зависит от того, что подразделению очень повезло с командирами", - говорится в публикации.

По словам Примаченко, у него, в основном, ночная работа, поэтому лучшее пожелание ему - тихих ночей". "Хотя и дневных воздушных тревог раздается немало", - рассказывает он.

Мужчина также вспомнил, что с 2014 года был волонтером - добровольно патрулировал в Чернобыльской зоне, еще рассказал о деоккупации Мощуна. Грустит из-за недавней потери лучшего друга и не оставляет мечты вместе с его сыновьями после победы завершить обустройство большого парка "Птаха Марії Примаченко".

Интересные новости Украины о войне - что стоит знать

Мария Примаченко - украинская народная художница в жанре "наивного искусства". Родилась, жила была похоронена в селе Болотная Вышгородского (ранее Иванковского) района Киевской области.

Напомним, летом 2022 года президент Украины Владимир Зеленский вручил выдающимся украинцам награду "Национальная легенда Украины", среди них - легендарная народная художница Мария Примаченко, которая получила награду посмертно.

Награду получил генеральный директор Национального музея во Львове им. Андрея Шептицкого Игорь Кожан. В музее сейчас как раз проходила выставка работ художницы.

В феврале 2022 года в результате наступления российских оккупантов в Иванкове Киевской области сгорел музей, где хранились картины Марии Примаченко. Как сообщила директор Вышгородского историко-культурного заповедника Влада Литовченко, Россия уничтожает объекты гражданского характера и объекты культурного наследия.

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