Министр пояснил, что учебное заведение само определяет перечень учебных предметов или интегрированных курсов.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет отмечает, что предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным для изучения в школе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга на тему: "100 дней работы на должности министра образования и науки Украины".

Отвечая на вопрос, возможно ли отказаться от изучения предмета "Христианская этика", Шкарлет напомнил, что в соответствии с законом "О среднем образовании", учебное заведение определяет перечень учебных предметов или интегрированных курсов для реализации каждой образовательной сферой. А также предметы или курсы вариативного образовательного компонента, с учетом образовательных потребностей учащихся, отражаются в учебном плане образовательной программы учебного заведения.

"Именно учебное заведение принимает решение о включении в образовательную программу одного из предметов. Например, "Этика", "Культура добрососедства" или иного курса нравственной направленности. Или изучение соответствующих вопросов в рамках интегрированных курсов, например, "Здоровье, безопасность и благополучие". Предмет "Основы христианской этики", о котором так долго идет дискуссия, не может быть обязательным для изучения", - сказал министр.

Что предшествовало?

27 января СМИ писали о запуске Министерством образования и науки общественных обсуждений по обязательности преподавания "христианской этики" для 5-9 классов. В сети идею авторов типовой образовательной программы восприняли негативно. В то же время в МОН отметили, что кроме этики религиозного направления школам предлагают преподавать и этику, касающуюся семьи.

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Автор: Татьяна Поляковская