Государственная компания Укрфинжитло в этом году инициировала появление долгосрочной ипотеки для украинцев под 7% годовых. Об этом рассказал глава компании Василий Шкураков в интервью НВ.

По словам Шкуракова, компания в своей деятельности опирается на рыночные инструменты, максимальную прозрачность и удобство для гражданина.

"Государство заинтересовано в запуске ипотеки - потому что строительная отрасль - это один из драйверов экономики", - отметил он.

Планы по внедрению доступных ипотечных кредитов обсуждались в правительстве давно, однако их реализация в Украине сталкивается с различными вызовами. Именно Укрфинжитло будет играть роль посредника между клиентом и банком.

"Мы хотим достичь ситуации, когда человек может взять свою ипотеку на такой срок, чтобы безболезненно ее выплатить (даже до 30 лет) - и под фиксированную ставку 7% на все периоды", - заявил Шкураков.

Такая ставка ниже, чем та, которую предлагают банки сейчас. Кроме того, для оформления такой ипотеки нужен только стандартный набор документов. Как утверждает Шкураков, сейчас даже рассматривается возможность применения для этого приложения "Дія".

Учитывая долгий срок ипотеки, это предложение имеет все шансы стать массовым и реанимировать рынок ипотечных кредитов. От этого выигрывают и банки, и украинцы, считает Шкураков.

Задача, которая стоит перед Укрфинжитлом - "стимулировать как раз такие группы населения, которые сегодня имеют незначительные доходы и не могут в текущих условиях позволить себе приобрести жилье - тех, кто реально в этом нуждается", рассказал глава компании.

"Это государственная программа, направленная на то, чтобы люди получали как можно больше возможностей покупать жилье в ипотеку, решать свои жилищные вопросы за адекватную плату", - заявил он.

Банки, которые станут партнерами Укрфинжитла, должны будут соответствовать определенным стандартам ипотечного кредитования. Укрфинжитло также будет помогать клиентам стать более привлекательными для банков.

"Здесь очень важно, чтобы банк максимально внимательно подошел и разобрался в причинах, может быть, помог клиенту возобновить обслуживание кредита, тем самым сохранив для него жилье", - подчеркнул Шкураков.

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Автор: УНИАН