Для женщин стало больше доступных профессий и больше стимулов идти работать на "мужские" должности.

Из-за мобилизации, которая снова набирает обороты, Украина все больше вынуждена полагаться на женщин в тылу - как в производстве, так и в секторе безопасности, пишет Foreign Policy.

Издание пообщалось с 22-летней Екатериной Нагорной, которая тренирует собак-саперов, которые значительно ускоряют процессы разминирования. За день собака может покрыть 1500 квадратных метров территории, вынюхивая взрывчатку. Зато саперы-люди за день могут вручную проверить только 10 квадратных метров в день. Поэтому использование собак позволяет быстро сузить зону, которую нужно обработать вручную.

"Эта работа позволяет мне быть воином своей страны... но без необходимости кого-то убивать. Наши мужчины защищают нас на войне, а мы делаем это, чтобы защитить их дома", - сказал Нагорная.

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Как отмечает Foreign Policy, полномасштабная война ускорила процесс, который начался еще в 2017 году, когда украинское правительство отменило закон советских времен, который запрещал женщинам заниматься 450 профессиями. До войны только около половины женщин в Украине имели работу, теперь ситуация исправляется.

Но препятствия все еще остаются; например, женщинам не разрешается выполнять работы, которые правительство считает слишком физически тяжелыми. Эти барьеры продолжают уничтожаться - совсем недавно женщинам разрешили работать в подземных шахтах, чего раньше им не разрешали делать.

Виктория Аврамчук никогда не думала, что пойдет вслед за отцом и мужем в угольные шахты ДТЭК, крупнейшей частной энергетической компании Украины. Ее предыдущая работа няней в местном детском саду исчезла внезапно, когда в начале войны школы были вынуждены закрыть. После года безработицы она обнаружила, что у нее мало других вариантов.

"Я бы никогда не взялась за эту работу, если бы могла позволить себе этого не делать. Но я также хотела что-то сделать, чтобы обеспечить победу, и это было необходимо", - сказала Аврамчук.

Такая неотложность привлечения женщин ускоряет гендерные изменения, которые уже происходят в секторе разминирования, пишет издание.

Женщины занимают мужские профессии

Как писал УНИАН, за последние месяцы в силы обороны Бучи было набрано не менее 70 женщин для борьбы с беспилотниками. Это часть общенациональной кампании по привлечению женщин-волонтеров на неполный рабочий день для пополнения рядов местных подразделений обороны.

Также мы рассказывали историю командира батальонной артиллерии 241-й бригады Сил ТрО ВСУ Ольги Бигарь с псевдонимом "Ведьма". Она признается, что на самом деле гендерный фактор в армии не столь важен, как умение работать с людьми в целом.

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