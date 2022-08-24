Со всех уголков демократического мира украинскому народу обещают поддержку на пути к победе.

В этом году Украина празднует особый День Независимости. В 31 годовщину наша страна особенно ценит этот праздник. Сине-желтые флаги развеваются во всем мире, а влиятельные политики и лидеры присылают поздравления украинскому народу.

УНИАН собрал самые искренние поздравления.

Одним из первых украинцев поздравил польский президент Анджей Дуда. Друг Украины записал трогательное видеообращение. Он напомнил, что "Польша первой признала независимость Украины".

"И сегодня мы также солидарно стоим рядом с вами, когда Украина защищает свою свободу, давая отпор российским агрессорам. Я знаю, что вы победите. Мы, поляки, верим, что свободная Украина, отстроенная из руин, будет утешаться благосостоянием в Европейском сообществе. Примите, пожалуйста, наилучшие пожелания в годовщину вашей независимости - во времена, когда мы все видим, какова цена независимости. Пусть дружба крепко объединяет поляков и украинцев! Хай живе незалежна Україна! Хай живе вільна Польща!", - сказал Дуда.

Не замедлил еще один друг Украины - премьер Великобритании Борис Джонсон. В честь Дня Независимости Даунинг стрит украсили цветочной аркой в цветах украинского флага. Джонсон позировал возле цветочной композиции, а потом опубликовал видеопоздравление.

"Я не имел никаких сомнений, что Украина победит в этой борьбе, потому что нет силы, которая может преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев... Однажды Украина пройдет через это испытание и одержит победу. И когда это произойдет, мы в Британии еще больше будем гордиться тем, что являемся друзьями Украины. Слава Украине!", - подчеркнул Джонсон.

Канцлер Германии Олаф Шольц записал четырехминутное видеопоздравление для украинцев, а также оставил твит на украинском. Он отметил, что Германия стоит на стороне Украины и в дальнейшем будет поставлять оружие - от самоходных гаубиц до систем противовоздушной обороны.

"Дорогие украинки и украинцы! Ваша страна одолеет темную тень войны. Потому что ваша страна сильная и мужественная. И потому что у вас есть друзья в Европе и во всем мире. Мы гордимся, что имеем честь принадлежать к числу ваших друзей, сегодня и в нашем общем европейском будущем", - заявил канцлер.

Президент Франции Эммануэль Макрон в видеопоздравлении передал украинцам послание дружбы и надежды. Он подчеркнул, что в этот день Украина должна праздновать, но в этом году вспоминает о жертвах кровавой войны, развязанной Россией.

"Шесть месяцев назад, день за днем, Россия принимала смертоносный выбор вести войну против вашего народа, сея смерть и руины. Надеясь на скорую и молниеносную войну, она не оценила ни вашего единства, ни вашей смелости. Этот день 24 августа должен быть днем надежды, днем единства вашего народа. Днем единства и надежды Украины и наций, которые ее поддерживают. Вы получаете и можете рассчитывать на поддержку от нас всех как сегодня, так и завтра", - отметил Макрон.

Президент Литвы Гитанас Науседа трогательно поздравил Украину с праздником.

"Желаю силы Владимиру Зеленскому и украинской нации, которая борется за свободу с невероятным мужеством, неповиновением и достоинством. Литва всегда с вами", - написал литовский лидер.

Креативно украинцев поздравила посол Великобритании Мелинда Симмонс. Во время своего видеопоздравления она собирала символический букет из подсолнухов и хлопка.

"Мы будем с вами столько, сколько это нужно, чтобы День Независимости стал днем вашей окончательной победы. С Днем Независимости! Слава Украине!", - отметила Симмонс.

Посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол записал видеопоздравление в вышиванке. Он пообещал нашей стране поддержку на пути к победе.

"Мы будем оставаться с вами, на каждом сантиметре этого пути, пока мир, свобода и демократия в Украине не будут восстановлены, и пока справедливость не будет достигнута. Нидерланды и в дальнейшем будут поддерживать Украину всеми возможными путями. Вы можете рассчитывать на нас сейчас и в будущем. Все будет Украина!", - сказал посол.

Госпожа посол США Бриджит Бринк заявила, что восхищается мужественным сопротивлением российской агрессии и заверила, что США будут продолжать поддержку столько, сколько будет необходимо.

"Мы знаем, что Украина получит преимущество. Мы поддерживаем вас сейчас и продолжим поддерживать - в стремлении к суверенной, демократической, процветающей и независимой Украины, идеи, стала вдохновением для многих поколений украинцев. США будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо. Мы вместе с вами. Слава Украине", - отметила Бринк на украинском.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил украинцев цитатой из стихотворения Тараса Шевченко "Мені однаково" в англоязычном переводе.

"Ваш великий поэт Тарас Шевченко когда-то написал: "И не все равно мне, как Украину злые люди усыпят, лукавые, и в огне ее, окраденую пробудят. Ох, не все равно мне". Не все равно и для НАТО", - отметил Столтенберг.

Он пообещал Украине поддержку НАТО и выразил восхищение мужеством ВСУ и украинского народа.

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в своем видеопоздравлении на украинском заверил, что Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией как во время восстановления, так и на пути к ЕС.

"Евросоюз продолжит поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией как во время восстановления, так и на вашем пути в Европейский Союз, потому что мы - одна семья. Мы разделяем те же ценности и хотим жить в демократии и процветании, а не в темноте тоталитаризма. Вместе мы - Европа. Слава Украине!" - сказал Маасикас.

Польский политик, экс-глава Европарламента Дональд Туск ограничился коротким и метким поздравлением.

"Ще не вмерла Україна", - написал Туск, добавив украинский и польский флаги с эмоджи сердца.

В честь Дня Независимости здание Еврокомиссии подсветили цветами украинского флага.

"Мы гордо стоим плечом к плечу с нашими украинскими друзьями в их борьбе за свободное, независимое и европейское будущее", - подчеркнула глава украинской ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Премьер Финляндии Санна Марин в День Независимости выразила восхищение героизмом украинцев и пообещала поддержку.

"От всей души поздравляем Украину и героических украинцев с вашим государственным праздником. Ты смелая и непреклонная. Мы с тобой. Мы не отвернемся. Мы не забудем об Украине и ее народе. Слава Украине!",- написала Марин.

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский в своем обращении по случаю Дня Независимости заверил, что Украина не будет искать с террористами взаимопонимания, а концом войны станет только победа.

Он отметил, что украинцы объединились и есть новая нация, которая появилась на свет 24 февраля, в 4 утра. Она не родилась, а возродилась, заметил президент.

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