Представительство президента в Крыму заявило о хакерской атаке, организованной группировками ФСБ

Кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства.

Представительство президента Украины в АР Крым заявляет о хакерской атаке, организованной российскими спецслужбами.

Об этом сообщается на странице представительства в Facebook.

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"В рамках межведомственного сотрудничества и координации Представительство Президента Украины в Автономной республике Крым и Главное управление СБ Украины в АР Крым выявили и устранили целенаправленную кибератаку на представительство, организованную хакерскими группировками, подконтрольными ФСБ РФ. Кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вышеуказанные госорганы "будут продолжать межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту ежедневной работы государственных органов по вопросам Крыму, но и защиту прав и интересов наших граждан, пострадавших от оккупации".

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