Он не сообщил, кто может стоять за этим и добавил, что это уже третий раз его пытаются отравить.

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили, который воюет в Украине против российских оккупантов, заявил о попытке его отравить.

Об этом он сообщил Радио Свобода, отметив, что это произошло несколько месяцев назад и это уже третья попытка. Мамулашвили отметил, что образцы крови и тканей были отправлены в лабораторию в Германии после того, как он почувствовал острую боль в животе. Он сообщил, что результаты анализов показали высокий уровень мышьяка, ртути и олова, которые он, вероятно, употребил с пищей.

Мамулашвили сообщил, что это уже третья попытка его отравить. По его словам, российские СМИ неоднократно сообщали о его смерти.

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"Грузинский легион"

По состоянию на май в составе "Грузинского легиона" было более 1300 военных.

Мамулашвили отмечал, что идея создания "Грузинского легиона" появилась у него во время событий на Майдане в Украине, когда полиция избила протестующих. Добровольческий батальон был создан в 2014 году, а с февраля 2016 года он вошел в состав ВСУ.

Мамулашвили и других членов "Грузинского легиона" разыскивают в России по обвинению в вербовке наемников и участие в войне в Украине.

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