В целом Литва должна передать Украине 230 автомобилей и 240 металлоискателей в рамках коалиции.

Украина получила от Литвы партию автомобилей и металлоискателей в рамках коалиции по разминированию, передает корреспондент УНИАН.

"Сегодня мы получили очередной пакет помощи. Литва закупила 230 автомобилей и 240 металлоискателей в рамках коалиции по разминированию. Эта коалиция была создана по инициативе Литвы и объединила 21 страну для поддержки нашей армии, наших людей", - отметил во время презентации министр обороны Рустем Умеров.

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Он добавил, что с начала года Литва также передала Украине боеприпасы 155 калибра, бронетранспортеры М113, системы борьбы с беспилотниками и другое оборудование.

"За два с половиной года Литва передала военной помощи на сумму более 705 млн евро. И обязалась ежегодно оказывать поддержку в размере 0,25% от ВВП. Это существенный вклад в нашу борьбу, в нашу победу", - добавил Умеров.

Ситуация с минированием в Украине: что известно

В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас более четверти территории Украины заминировано. Тогда он отметил, что коалиция по гуманитарному разминированию привлекла в этот сектор более $700 млн.

По состоянию на апрель более 1000 гражданских украинцев пострадали от мин. Несмотря на активную работу по разминированию, этот процесс может занять "целое поколение или больше".

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