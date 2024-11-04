Украина получила от Литвы партию автомобилей и металлоискателей в рамках коалиции по разминированию, передает корреспондент УНИАН.
"Сегодня мы получили очередной пакет помощи. Литва закупила 230 автомобилей и 240 металлоискателей в рамках коалиции по разминированию. Эта коалиция была создана по инициативе Литвы и объединила 21 страну для поддержки нашей армии, наших людей", - отметил во время презентации министр обороны Рустем Умеров.
Он добавил, что с начала года Литва также передала Украине боеприпасы 155 калибра, бронетранспортеры М113, системы борьбы с беспилотниками и другое оборудование.
"За два с половиной года Литва передала военной помощи на сумму более 705 млн евро. И обязалась ежегодно оказывать поддержку в размере 0,25% от ВВП. Это существенный вклад в нашу борьбу, в нашу победу", - добавил Умеров.
Ситуация с минированием в Украине: что известно
В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас более четверти территории Украины заминировано. Тогда он отметил, что коалиция по гуманитарному разминированию привлекла в этот сектор более $700 млн.
По состоянию на апрель более 1000 гражданских украинцев пострадали от мин. Несмотря на активную работу по разминированию, этот процесс может занять "целое поколение или больше".