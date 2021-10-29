Такой хлеб стоит намного дешевле обычного, поэтому его иногда даже не успевают выставить на полки.

В Житомире показали на видео, как пенсионеры разбирают социальный хлеб. Пожилые люди "гребут" по три буханки и едва не дерутся за товар. Такой хлеб дают не бесплатно, однако он стоит дешевле обычного.

"Суровые реалии", попавшие на видео, показали в Telegram-канале "Вартові еспресо".

Покупатель в одном из магазинов Житомира увидел, как пенсионеры "разметали" социальный хлеб, который еще даже не успели выставить на полки. Так, пожилые люди очень быстро разбирают товар, некоторые "гребут" аж по три буханки.

Пенсионеры ждут социальный хлеб с самого утра. Автор видео рассказал, что жители Житомира даже выстраиваются в очереди, чтобы получить хотя бы одну-две буханки, которые продаются дешевле других. Люди забирают хлеб прямо со стеллажей, до полок он не "доходит".

Читайте такжеНизкопробный и дорогой: в Украине подорожает хлеб, а его качество испортитсяПользователи отмечают, что им жаль видеть такие ситуации, ведь они демонстрируют бедность и нехватку денег у пенсионеров. Однако некоторые распространяют мысли о том, что пожилые люди, которые "гребут" социальный хлеб, просто любят экономить. Такие комментарии получат много негатива, ведь большинству все же жаль пенсионеров.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Комаровский предложил платить пенсионерам за вакцинацию. Кроме этого стало известно, что в Украине "не так, как раньше" будут проиндексированы пенсии.

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Автор: Полина Кузенко