Там сравнили эти действия с предыдущими попытками РФ "сфабриковать фальшивые референдумы, которые призваны придать вид легитимности российскому правлению над частями территории Украины".

Государственный департамент США остро осудил насильственные действия России, направленные на "покорение украинцев" на оккупированных территориях, включающих депортацию, "фильтрацию"и навязывание российского гражданства.

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США известно о жестоких действиях РФ на оккупированных территориях Украины, сообщает Голос Америки.

"Мы видели, как российские силы насильно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях", – сказал представитель Госдепартамента.

Он заявил, что США "решительно отвергают этот лишь слабо замаскированный шаг, который является частью попыток России подчинить народ Украины, силой навязать свою волю".

Прайс сравнил эти действия с предыдущими попытками России "сфабриковать фальшивые референдумы, которые призваны придать вид легитимности российскому правлению над частями территории Украины". Он напомнил, что на таких сфальсифицированных голосованиях чиновники, которые имеют поддержку России, "набирают более 90%, 99% голосов".

Напомним, российский президент Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины, которые частично находятся под российской оккупацией.

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