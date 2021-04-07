Снимал моделей питерский фотограф Александр Тен.

Скандальную фотосессию обнаженных девушек в Дубае устроил предприниматель Виталий Гречин, который «раскручивает» в Украине аналог Playboy. Известно, что он регулярно организовывает подобные съемки.

Читайте также"Голые танцы" в Дубае: МИД уточнил количество задержанных за "разврат" украинокОб этом пишет Telegram-канал Lifeshot со ссылкой на одного из непосредственных участников «голой фотосессии».

Отмечается, что россиянин Алексей Концов, который во время всего процесса находился в номере, предположительно, был спонсором.

Также источник подтвердил, что снимал моделей питерский фотограф Александр Тен, который, как сообщалось ранее, успел сбежать в Россию до приезда полиции.

«При этом изначально девушкам обещали другого фотографа — более именитого, на это многие и клюнули. Но в последний момент звёздный фотогуру отказался, и тогда из Питера вызвали малоизвестного Тена. После этого порядка десяти девушек от съёмок отказались», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц