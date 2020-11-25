В эту субботу в 16:00 Киев почтит минутой молчания память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

В День памяти жертв голодоморов в Киеве будут приспущены государственные флаги, ограничено проведение развлекательных мероприятий.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Как отмечается, в четвертую субботу ноября в столице пройдут скорбные молитвы, церемонии возложения цветов и установления свечей. В частности, на территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» (ул. Лаврская, 3) к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади и другим памятным местам.

В 16:00 Киев почтит минутой молчания память жертв Голодомора 1932-1933 годов - геноцида украинского народа - и массовых голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Киевляне также присоединятся к всеукраинской акции «Зажги свечу».

В онлайн-формате и социальных сетях продлятся информационные, просветительские и другие тематические мероприятия под общим лозунгом «Сохрани память. Сохрани правду». Тематические уроки, воспитательные часы, лекции, мемориальные мероприятия, книжные и фотовыставки пройдут и в образовательных заведениях Киева.

До 6 декабря в Публичной библиотеке им. Леси Украинки для взрослых г. Киева организована книжная выставка «Трагедія незнищеної волі».

27 ноября в Национальном историко-архитектурном музее «Киевская крепость» состоится мероприятие памяти жертв голодоморов с демонстрацией фильма и лекцией Юрия Граждана.

Также в онлайн формате на вебсайте Государственного архива г. Киева можно ознакомиться с архивными документами «К годовщине памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине».

Голодомор 1932-33 годов

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Впрочем, среди наиболее трагических страниц истории украинского народа особенно печальное место занимает голодомор 1932-1933 годов. По разным данным, в 1932-1933 годах от голода погибло от 4,5 до 10 миллионов человек.

Голодомору предшествовала насильственная коллективизация сельских хозяйств, раскулачивания крестьян, хлебозаготовительная кампания, массовый террор на селе. Поэтому, украинские крестьяне стали следующими жертвами сталинского режима после тотальных репрессий в отношении украинской интеллигенции и духовенства.

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Автор: Инна Андалицкая