Сбежавший из-под домашнего ареста политик разместился в роскошном и просторном доме в Протасовом Яру.

В показаниях, опубликованных СБУ, охранник, работавший на кума Путина и нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука более 20 лет, раскрыл, что политик находится в Киеве возле Протасового Яра в доме по адресу Яслинская 11в.

Объявление о сдаче этого дома в аренду размещено на сайте dom.ria.com.

Это трехэтажное поместье, расположенное на участке площадью почти 800 квадратных метров. Вот как его описывает арендодатель:

"Роскошный и просторный дом 772 квадратных метра в Соломенском районе (Протасов Яр), вул. Яслинська 11в. Расположен на участке 7 соток, зеленая лужайка с местом для барбекю, с большой террасой и дизайнерским озеленением. Дом построен из качественных, натуральных материалов, дорогая мебель и техника ведущих европейских производителей, особый дизайн, что позволяет чувствовать себя комфортно".

В доме 6 комнат, в частности, мастер-спальня с большой террасой, гардеробной и большим санузлом с ванной и душевой, 3 большие детские комнаты с санузлами.

Расположились в доме и большая кухня, хозяйственные помещения, комнаты для обустройства игровой или фитнес зоны, помещения для персонала.

В подвальной части - гараж на две машины, еще три можно припарковать возле дома.

"Предложение актуально для любителей проводить время на природе, но жить в мегаполисе", - пишет арендодатель.

Стоимость аренды такого жилья в месяц - 13 тысяч долларов или же 384 тысячи гривен без учета платы за коммунальные услуги.

Задержание Виктора Медведчука: что известно

Вечером 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука. Позже глава государства предложил России обменять пленных украинцев на задержанного кума Путина.

Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам.

12 мая 2021 года депутату вручили подозрение в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны (ст. 111 и ст. 438 УК) по делу о разграблении национальных ресурсов в оккупированном Крыму, разглашении государственной тайны и проведении подрывной деятельности против Украины.

В октябре того же года Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и пособничестве терроризму в так называемом "угольном деле" (ст. 111 и ч. 1 ст. 258-3 УК). ГБР расследует производство о преступную схему поставки угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины. Деятельность Медведчука по "угольному делу" правоохранительные органы начали документировать еще в 2016 году.

27 февраля 2022 года советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.

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