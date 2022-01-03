Президент сделал фото во время утренней тренировки.

Президент Владимир Зеленский начал первую неделю в 2022 году со спортивных тренировок.

Фото на фоне тренажеров появилось на официальной странице главы государства в Instagram.

Компанию президенту составили домашние любимцы. Они и попали в кадр, сонно оглядываясь вокруг.

"Гантели стоят, Петя спит, Нора зевает. Так выглядит первая тренировка после Нового года. Всем бодрого утра!"- подписал фотографию Зеленский.

Зеленский любит покушать жареное и иногда даже позволяет себе вредный фастфуд, о чем он неоднократно признавался, однако постоянно следит за здоровьем, регулярно тренируясь и призывая других к здоровому образу жизни.

Вечером, 2 января, состоялся очередной разговор украинского главы с американским коллегой Джо Байденом. Стороны обсудили агрессивные действия России и дальнейшие шаги по снижению напряженности на российско-украинском пограничье.

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