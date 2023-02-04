Мемешеву вручили повестку для уточнения учетных данных.

Бывший игрок тернопольской "Нивы" Магомед Мемешев, которого с повесткой сфотографировали правоохранители на месте задержания организаторов "пьяных" вечеринок в Киеве, заявил, что не пойдет в ВСУ.

В комментарии изданию Fanday спортсмен рассказал, что пойдет в Территориальный центр комплектования и соцподдержки, чтобы обновить свои данные. Но у него есть отсрочка от службы.

"Как и положено, явлюсь в военкомат. У меня есть отсрочка, потому что я учусь на третьем курсе в Измаильском государственном гуманитарном университете", – сказал он.

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Скандал с алковечеринками в Киеве

По сети разлетелись кадры со скандальных "пьяных" вечеринок, на которых группа парней из Ивано-Франковска, переехавшая в столицу, издевается над девушками и совершает действия сексуального характера.

Двух организаторов треш-развлечений взяли под арест на 60 дней. Еще шестерым были вручены повестки для уточнения данных в военкоматах.

В сети было опубликовано фото Мемешева с повесткой. После этого он сделал заявление, что якобы непричастен к этим алковечеринкам, а на месте задержания фигурантов дела оказался случайно, потому что его попросили приехать и помочь.

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