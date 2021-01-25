Около 900 автомобилей выстроились в форме латинской буквы «V».

В Харькове прошел автомобильный флешмоб в честь Геннадия Кернеса.

Читайте такжеРинат Ахметов потерял близкого родственникаОб этом сообщают на сайте Харьковского городского совета.

На парковке возле стадиона «Металлист» около 900 автомобилей выстроились в форме латинской буквы «V» - символа, которым часто пользовался харьковский мэр.

«Это очень креативный способ почтить память Геннадия Адольфовича. Здесь собралось много харьковчан, которые решили устроить флеш-моб и сформировать из авто знак, который ассоциируется с Геннадием Кернесом. Он очень его любил, часто им пользовался, даже в качестве приветствия. Очень хотелось бы, чтобы Геннадий Адольфович увидел это сверху, ему бы наверняка понравилось», - сказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Кернес умер: что известно о болезни и смерти городского головы Харькова

Мэр Харькова Геннадий Кернес проходил курс лечения от COVID-19 в немецкой клинике "Шарите" с сентября 2020 года.

4 ноября Кернеса официально объявили мэром Харькова. Он победил с результатом 60,34% (195 044 голосов).

17 декабря стало известно, что Кернес умер от осложнений коронавирусной инфекции.

23 декабря Кернеса похоронили в Харькове. До этого прошла церемония отпевания мэра Харькова в Благовещенском соборе и прощание в одном из театров города.

Закон "О местном самоуправлении" предусматривает, что в случае смерти городского головы не позднее чем на 15-й день, человек, который исполняет его полномочия (секретарь горсовета), обращается в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

Харьковская прокуратура открыла уголовное производство из-за объявление Кернеса городским головой, когда тот еще лечился в Германии.

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Автор: УНИАН