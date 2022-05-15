Украине уже предложили помощь в организации Евровидения 2023, поделился глава Минкульта.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко не сомневается, что Украина сможет на самом высоком уровне провести следующий песенный конкурс - Евровидение 2023.

Об этом он заявил во время Всеукраинского телемарафона.

"Бесспорно, организация такого масштабного форума это и не просто, и не дешево. Но у Украины уже есть опыт - мы дважды принимали Евровидение, так что сомнений, что мы это сделаем на высшем уровне, у меня нет", - сказал он.

По его словам, сразу после победы в конкурсе сегодня ночью ему позвонили министры культуры некоторых стран и предложили свою помощь в организации конкурса.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выиграла конкурс Евровидение 2022 в итальянском городе Турин. Согласно традиции конкурса, в следующем году мероприятие должна проводить страна-победитель.

В 2021 году на Евровидении победу одержала итальянская группа Maneskin.

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