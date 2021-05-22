Именно этой итальянской группы букмекеры пророчат победу в песенном конкурсе.

Совсем скоро состоится грандиозный финал песенного конкурса Евровидение 2021 и определится победитель музыкального шоу.

Читайте такжеЕвровидение 2021: все участники финала и их песни, порядок выступлений (видео)Сейчас же по прогнозам букмекеров, опубликованным на сайте конкурса, наивысшие шансы одержать победу у представителя Италии – рок-группы "Måneskin". На сцене Евровидения в финале она выступит с песней "Zitti E Buoni".

Что известно о группе "Måneskin"

"Måneskin" – рок-группа из Рима, в состав которой входят ведущий вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. Коллектив существует с 2016 года.

Группа стала известной после того, как в 2017 году заняла второе место в одиннадцатом сезоне итальянского шоу талантов X Factor.

В 2017 году был выпущен дебютный сингл группы под названием "Chosen", занимавший 2-е место в итальянском чарте. Позже песня вошла в дебютный мини-альбом "Måneskin", который вышел в середине декабря 2017 года.

Дебютный студийный альбом группы "Il ballo della vita", вышедший в 2018 году, достиг 1-го места в чартах Италии и попал в хит-парадов еще нескольких европейских стран.

В этом году "Måneskin" выступил на культовом итальянском музыкальном фестивале "Sanremo" с песней "Zitti E Buoni" и завоевал там золото. На правах победителя участники группы представляют Италию на Евровидении 2021 в Роттердаме.

"Måneskin" – история названия группы

Название группы "Måneskin" заимствовано из датского языка. Как рассказывают участники группы, выбирая название для коллектива, они попросили басистку Викторию, которая наполовину датчанка, назвать несколько интересных датских слов.

Среди вариантов, предложенных Викторией, было слово "Måneskin", которое переводится с датского как "свет луны". Именно так и решила назваться группа. Коллектив продолжает приобретать популярность и сейчас является одним из самых успешных дебютантов на итальянской сцене.

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Автор: Алина Вишневская