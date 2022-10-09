Пострадали машины хозяина гостевого дома и украинских беженцев.

В ночь с четверга на пятницу в гостевом доме Villa Roza в 11 километрах от латвийского города Резекне были подожжены две машины – "Жигули" 2007 года выпуска и Ford 2008 года.

Об этом сообщает Латвийское радио.

"Жигули" принадлежали семье беженцев из Харьковской области, чей дом оккупанты уже уничтожили. Семья Рощупкиных приехала в Латвию в конце мая вместе с матерью-пенсионеркой, на этой машине мужчина ездил на работу к местным фермерам, где устроился трактористом.

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"Мы услышали крики, нам постучали в окно – машина горит! Мы все выбежали, начали тушить, машина полностью сгорела. Мы вызвали пожарных, они приехали уже когда было поздно. Полицейские опросили нас и уехали. Вскоре девушки, спящие на втором этаже, увидели, что вторая машина горит. Это была машина владельца [гостевого дома]. Пожарные не успели далеко уехать, мы снова вызвали их и полицию. Тогда уже было зафиксировано, что произошел поджог. Потому что изначально думали, что наша машина загорелась сама. Хотя два дня мы на ней никуда не ездили", – рассказала Валентина Рощупкина, жена владельца сгоревшего автомобиля.

Второе сгоревшее авто – Валерия Иванова, владельца Villa Roza, ставшего домом для полусотни украинских беженцев, в основном – женщин с детьми.

Представитель полиции подтвердила журналистам оба эпизода поджога, начато расследование.

Украинские беженцы в Латвии

Как сообщало Министерство внутренних дел Латвии в августе, поток беженцев из Украины в Латвию был постоянным в течение первых месяцев полномасштабной войны. 90% украинцев использовали страну для транзита на пути в другие европейские государства. Уже тогда сообщалось, что возможности страны оказывать помощь беженцев исчерпаны и помощь оказывают частные лица.

По состоянию на конец августа в стране было зарегистрировано 37 332 беженца из Украины. 32 097 человек получили вид на жительство с правом на трудоустройство. 46% общего количества беженцев составляют женщины, 22% – мужчины, 32% – дети (преимущественно 2-17 лет).

В то же время въезд россиян с шенгенскими визами по соображениям безопасности страна ограничила с 19 сентября.

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