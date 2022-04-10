Для эвакуации людей из кризисных населенных пунктов на сегодня согласовано девять гуманитарных коридоров.
Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила в своем Telegram-канале.
В частности, из Мариуполя в Запорожье можно будет выехать на собственном транспорте.
В Запорожской области:
- из Бердянска в Запорожье - на собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья;
- из города Токмак в Запорожье - на собственном транспорте, также автобусы будут отправлены из Запорожья (место сбора: ул. Шевченко, 5);
- из города Энергодар в Запорожье - на собственном транспорте, также автобусы будут отправлены из Запорожья (местные власти объявят место сбора автомобилей).
В Луганской области:
- из города Северодонецк в город Бахмут (место сбора: проспект Химиков, 28);
- из города Лисичанск в город Бахмут (место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- из города Попасная до города Бахмут (место сбора: ул. Первомайская, 42);
- из города Рубежное до города Бахмут, из поселка Горское до города Бахмут (место сбора: ул. Гагарина, 13).
"Все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать в случае прекращения огня со стороны оккупационных российских войск", - отметила Верещук.
Напомним, российские войска 24 февраля рано утром ворвались в Украину.
Враг сначала бомбил военные объекты, а потом и мирное население, в частности, атаковал мирные города Донбасса - Мариуполь, Лисичанск, Рубежное. В городах было много разрушений и жертв. Точное количество погибших пока не удается установить.
Напомним, 9 апреля по гуманитарным коридорам были эвакуированы более 4,5 тыс. человек.