Им приказали расходиться из-за того, что "сейчас будет обстрел".

В Мариуполе российские оккупанты снова сорвали эвакуацию граждан.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, в 11:00 не менее 200 мариупольцев ждали эвакуации в Запорожье возле ТЦ "Порт-Сити".

"Вместо обещанных российской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что "сейчас будет обстрел". Фактически, с применением принуждения в грубой форме людей разогнали. Автобусы так и не были поданы для погрузки", - сообщает Андрющенко.

Одновременно с этим, оккупанты подали автобусы на точку возле ТЦ "Метро", в 200 метрах от согласованной точки эвакуации.

"После погрузки мариупольцам было объявлено, что "эвакуация" будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию. Права покинуть автобус людям не дали. В ответ на вопрос, почему так, последовал ответ: "националисты обстреляли точку эвакуации". То есть, очередная ложь", - отметил он.

Ранее сообщалось, что оккупанты открыли огонь по центру Лисичанска и сорвали эвакуацию.