Глава государства отмечает, что надо наказать как тех, кто отдает преступные приказы, так и тех, кто их выполняет.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина делает все для наказания всех виновных россиян в обстреле центра Винницы и двух университетов в Николаеве.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Выясняем детали по каждому ракетному обстрелу территории нашего государства. Террористы понесут полную ответственность за все, что делают", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что в Виннице – 23 погибших, трое из них – дети. Еще 197 пострадавших обратились за помощью, а 11 человек до сих пор остаются пропавшими без вести.

Также в Николаеве было 4 попадания в учебный корпус педагогического университета. Травмированы два человека. Еще 4 попадания - в корпус Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

"Наша общая большая боль. Россия ведет себя как государство-террорист, стреляя по гражданскому населению. Мы сделаем все, чтобы найти и наказать тех, кто отдает преступные приказы, и тех, кто их выполняет", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 14 июля российские захватчики ударили по Виннице крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

В результате ракетной атаки погибли 23 человека, в том числе трое детей, 80 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

15 июля в городе объявлен траур по погибшим.

Сегодня, 15 июля, утром в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов. Вражескими ракетами были атакованы два крупнейших университета города - кораблестроительный и педагогический. Ранены два человека.