Соответствующее решение принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Черкасская область с 12 ноября переходит в "красную" зону эпидопасности.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области", - написал он.

Немчинов напомнил, что "красный" уровень эпидопасности предусматривает ряд ограничений, которые вводятся в регионах.

Читайте такжеМинздрав расширил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательнойВ частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и тому подобное.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 18 тыс. 988 новых подтвержденных случаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано 2 тыс. 967 человек, зафиксировано 833 летальных случая.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Антонина Доломанжи