Уже совсем скоро, 21 июня, в 20:00 СЕТ (21:00 по Киеву), в столице Нидерландов городе Амстердам, состоится благотворительный телемарафон в поддержку Украины Embrace Ukraine — #StrivingTogether. Участниками мероприятия станут звезды самого популярного конкурса Европы, а также политические лидеры, общественные активисты и деятели культуры. Этим благотворительным событием участники в очередной раз напоминают о намерениях и готовности Украины стать частью ЕС и демонстрируют несокрушимость украинского духа перед лицом врага.

Рассказываем про уникальный лайнап мероприятия, ведь со сцены на Музейной Площади в Амстердаме выступят популярные звезды Европы, которые в свое время зажгли главный песенный конкурс европы. С какими композициями и выступлениями им это удалось — читайте в материале.

Jamala – 1944

В 2016 Джамала не только принесла такую желанную победу Украины на конкурсе "Евровидение", но и стала первой крымской татаркой, которая выступила на этом песенном конкурсе. Свою чувственную песню "1944" певица посвятила ужасным событиям, вызванным сталинским режимом депортации крымских татар. На написание композиции Джамалу вдохновил рассказ ее бабушки, а на "Евровидении" песня вызвала бешеный резонанс.

Сейчас на многочисленных благотворительных концертах, в которых Джамала участвует, она поет именно "1944". В одном из интервью певица говорила:"я не могу сказать, что я пою эту песню – я ее плачу".

От начала российской агрессии в Украине Джамала выступила на десятках благотворительных концертов, во время которых собирали средства на помощь Украине и ВСУ, а также уже во второй раз примет участие в благотворительном телемарафоне Embrace Ukraine — #StrivingTogether, чтобы в очередной раз поразить всех своим выступлением.

Ruslana and Zhyttia Dance Theater —Wild Dances

Еще одна певица, которая феерично представила Украину на мировом конкурсе и принесла впечатляющую победу —Руслана. На Евровидении 2004-го года в Турции, украинская конкурсантка установили рекорд, набрав 280 баллов — наибольшее количество за всю историю существования конкурса на то время. Но не обошлось и без конфузов, ведь во время репетиции своего выступления Руслана с балетом устроили столь дикие танцы, что повредила сцену из сверхпрочного стекла, через что организаторы были вынуждены остановить репетиции, чтобы провести ремонт.

Кроме этого, песню "Wild Dances" признали "Лучшей песней Евровидения", а Руслана получила за это специальную награду. Гуцульские мотивы и легендарный зажигательный ритм до сих пор помнят во всем мире.

В прошлом году Руслана зажгла сердца украинцев и огромную сцену НСК "Олимпийский" на праздновании 30-летия независимости Украины. А во время пандемии коронавирус в 2020 году в Италию украинских врачей встретили композицией "Wild Dances", которая звучала на весь Неаполь.

Kalush Orchestra – Stefania

Продолжаем выражать гордость и благодарность нашим украинским артистам, которые пополнили сокровищницу впечатляющих побед на международной площадке "Евровидения". Такой бешеной поддержки на песенном конкурсе еще не было. Конкурсанты из других стран активно сапортили наших музыкантов, одевали сине-желтые ленты и розовые господами, приходили на пресс-конференции с украинскими флагами в футболках с надписью "No war" и в один голос пели "Стефанию".

В финале Kalush Orchestra получили 631 балл, а слушатели 28 стран отдали Украине наивысшую оценку – 12. Кроме этого, средний балл для Украины от зрителей со всей Европы и Австралии составил 11,25 12, а это – абсолютный рекорд за все 66 лет истории существования "Евровидения".

Однако на этом ребята из Kalush Orchestra не остановились. Лидер группы Олег Псюк, вернувшись с наградой, продал кубок победителей на благотворительном аукционе за около 900 000 долларов, которые передал на приобретение трех беспилотников для ВСУ. Гордимся нашими ребятами и приглашаем каждого присоединиться к очередному благотворительного телемарафона Embrace Ukraine — #StrivingTogether, который состоится 21 июня в Амстердаме, и снова в один голос спеть уже культовое: "Стефания мама, мама Стефания".

Conchita Wurst —Rise Like Phoenix

Самый неординарный победитель Евровидения - австриец Кончита Вурст. На "Евровидении-2014" артист произвел настоящий фурор. Кончита Вурст, настоящее имя которого Томас Нойвирт, пытался попасть на песенный конкурс еще в 2012 году, но тогда вместо него выбрали другого конкурсанта.

В 2013-м компания ORF, воспользовавшись авторитарным правом в обход зрительского голосования заявила, что на "Евровидении-2014" от Австрии выступит именно Вурст. Такое решение австрийцы сначала восприняли негативно, активно возмущаясь в социальных сетях, но именно "бородатая дива" получила голоса от большинства стран Европы и принесла своей стране победу.

Также, Томас давно мечтал встретиться с легендой украинского шоу-бизнеса Веркой Сердючкой. Познакомившись в 2014 с Кончитой, Сердючка рассказывала: "Она все время репетирует – день и ночь, прямо в номере. Она настолько устает, что ей просто некогда побриться. А вообще она добрая, хотя все ее обзывают очень некрасиво". Уже совсем скоро Томас Нойвирт снова появится на сцене в образе эпатажной Кончиты и исполнит свою победную "Rise Like Phoenix", чтобы поддержать Украину.

Malik Harris – Rockstars

Финалист "Евровидения" от Германии Малик Харрис является одним из крупнейших сторонников Украины и неоднократно поддерживал Kalush Orchestra. Во время репетиции своего выступления, Малик вышел на сцену, наклеив на свою гитару украинский флаг с надписью "I stand with Ukraine", а уже во время прямого эфира в финале крупнейшего песенного конкурса, на гитаре Малика красовалась надпись "Peace" на желто-голубом фоне. В интервью исполнитель говорил: "Я очень надеюсь, что в финале "Евровидения" войне в Украине будет уделено много внимания. Это важно. "Евровидение" - масштабное мероприятие. Оно объединяет всю Европу. Я буду очень рад, если в финале эта тема найдет свое место. По моему мнению, важно показать солидарность с Украиной".

Харрис также отмечал, что будет очень счастлив, если Украина победит в конкурсе. Но на этом поддержка Украины от немецкого певца не завершилась, ведь Малик согласился принять участие в благотворительном телемарафоне Embrace Ukraine — #StrivingTogether в Амстердаме, чтобы в очередной раз подчеркнуть: на мир в Украине ждет весь цивилизованный мир.

VERKA SERDUCHKA —Dancing Russia Goodbye

Эту композицию слушатели во всем мире узнают с первых секунд. Наша Verka Serduchka стала настоящим феноменом музыкальной истории независимой Украины, приняв участие в "Евровидении-2007" с песней "Dancing Lasha Tumbai". И даже несмотря на то, что Serduchka заняла второе место-слава о зажигательной украинке разлетелась по всей Европе. Ее выступлением увлеклись все, кроме России. Тамошние пропагандисты принялись разгонять очередной антиукраинский темник о том, что Serduchka в своей песне пела не "Lasha Tumbai", а "Russia Goodbye", чтобы в очередной раз разжечь ненависть к украинцам. Андрей Данилко, который на протяжении лет доказывал, что текст его песни имеет совершенно другое значение, после 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, принял решение изменить слова песни. На благотворительном телемарафоне в Амстердаме Verka Serduchka выступит с премьерой композиции "Dancing Russia Goodbye", чтобы громко заявить об отношении каждого украинца к агрессору.

"Друзья, с 24 февраля ни одного Lasha Tumbai в этой песне... Это только Russia goodbye. Я этого не пел. Вы хотели это услышать, вот вы услышите", — заявил Данилко.

Поэтому, с нетерпением ждем премьеру нового хита уже 21 июня.

S10 —De diepte

S10 — нидерландская исполнительница, которой соотечественники пророчат стать всемирно известной певицей. S10, настоящее имя которой Стин Дэн Холландер, тоже приняла участие в нынешнем "Евровидении-2022", где представляла Нидерланды.

В юности Стин имела серьезные проблемы со здоровьем – ей диагностировали биполярное расстройство, а окружающие считали, что девушка может поставить крест на мечте стать известной исполнительницей. Тем не менее, Холландер смогла преодолеть недуг и в 2016 впервые заявила о себе как о мощной исполнительнице. Девушка выпустила дебютный мини-альбом "Antipsychotica", который разлетелся по музыкальным платформам Нидерландов и захватил слушателей всех возрастов. После еще нескольких альбомов, в 2020-м S10 вытянула счастливый билет и получила шанс поехать на "Евровидение-2022" с композицией "De diepte", написанной на голландском языке, которую жюри не слышали более 10 лет.

Кроме этого, Стин входит в перечень обладательниц самых высоких женских голосов на планете, а на родине ее называют величайшей альт-певицей. 21 июня S10 выступит на родной сцене в Амстердаме, чтобы поддержать Украину в борьбе за свою свободу.

Emmelie de Forest - Only Teardrops

И снова победительница главного песенного конкурса, Эмили де Форест, которая привезла кубок "Евровидение-2013" в родную Данию. Свою лирическую, нежную и чувственную песню "Only Teardrops" Эмили писала целый год. Но кропотливый труд не был напрасным, ведь в качестве награды за старания певица одержала грандиозную победу на главном музыкальном конкурсе Европы.

От первых дней полномасштабной войны в Украине, где Форест выражает поддержку украинцам и активно сотрудничает с организациями, которые собирают пожертвования на медикаменты и оборудование для врачей, бронежилеты для ВСУ и оказывают психологическую поддержку семьям и детям, которые пострадали от российской агрессии. Певица с радостью согласилась принять участие в благотворительном марафоне в Амстердаме, где наконец сможет лично выразить восхищение украинцами и выполнить для них свою "Only Teardrops", которая когда-то подарила победу ей самой.

Jeangu Macrooy —Birth Of A New Age

Еще один звездный артист родных Нидерландов, который в прошлом году представлял свою страну на "Евровидении" – Жангю Макрой. Этот талантливый парень заставил говорить о себе в кругах настоящих европейских меломанов. Кроме Нидерландов, его песни узнают в Германии, Франции, Бельгии, а после выступления на "Евровидении-2021", Жангю захватил сердца тысяч новых фанов, которые до сих пор напевают его композицию "Birth Of a New Age".

Чтобы получить известность, певцу понадобилось всего три года. Его дважды номинировали на голландскую альтернативу "Grammy" – "Премию Эдисона", а один из синглов Жангю, "Gold" – использовали в рекламе для HBO "Игры Престолов". Уже вскоре нидерландцы услышат своего кумира вживую, ведь Жангю выступит на сцене благотворительного телемарафона в Амстердаме.

Blind Channel —Dark Side

В завершение добавим немного зажигательного года от группы Blind Channel. Эти ребята из Финляндии точно знают, как зажечь публику и поразить даже тех слушателей, которых сложно назвать ценителями рок-стиля. Хотя рокерами они себя не считают, ведь Blind Channel придумали свой собственный поджанр в музыке – Violent Pop. Исполнители характеризуют свое творчество как Heavy Metal с элементами поп-музыки. Выступая в 2020 году, Йоэль и Йоонас объясняли, что в их звучании есть нечто большее, чем размахивание пальцами и злость. Именно этот необычный стиль в музыке помог ребятам завоевать право представлять Финляндию на "Евровидении-2021" в Роттердаме, а кроме этого, группа установил рекорд по количеству голосов на отборочном конкурсе в родной стране. Также, в этом году исполнители были готовы поражать украинских меломанов на самом популярном музыкальном фестивале Atlas Weekend, однако, из-за развязанной Россией войны, фестиваль пришлось отменить, но мы с радостью ждем Blind Channel после победы Украины.

А уже скоро познакомиться с творчеством группы смогут и зрители благотворительного телемарафона Embrace Ukraine — #StrivingTogether.

Во вторник, 21 июня, в столице Нидерландов городе Амстердам, состоится международный благотворительный телемарафон в поддержку Украины Embrace Ukraine — #StrivingTogether. Мероприятие пройдет накануне заседания Европейского совета в Брюсселе и стремится консолидировать европейскую аудиторию вокруг темы готовности Украины стать частью семьи ЕС. Также в рамках марафона будут собираться средства через глобальную фандрайзингову платформу UNITED24 — на закупку рентген-аппаратов С-арки для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь раненым и пострадавшим в результате полномасштабной войны рф в Украине.

В Украине событие будут транслировать все телеканалы в рамках марафона "Единые новости", региональные телеканалы Общественного вещателя и другие. Также трансляция будет проходить на YouTube-каналах 1+1 и Atlas Festival и платформах 1+1 Video и Vodafone TV.

Организаторы телемарафона Embrace Ukraine — #StrivingTogether — один из крупнейших медиахолдингов Украины 1+1 media, крупнейший музыкальный фестиваль Восточной Европы Atlas Festival и "Суспільне". Партнеры проекта-Vodafone, Mastercard Ukraine, Ощадбанк и ФК "Динамо Киев", главный медиапартнер — утреннее шоу "Сниданок с 1+1". Мероприятие реализуется при поддержке Министерства культуры и информационной политики и Министерства иностранных дел.