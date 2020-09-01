Супруга президента рассказала школьникам об официальных мероприятиях и приемах, происходящих во дворце.

Первая леди Украины Елена Зеленская провела экскурсию по Мариинскому дворцу для школьников.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"А я вчера была экскурсоводом. Ну, возможно, не целым экскурсоводом, а его помощником – помогала господину Александру Кучеруку проводить экскурсию по Мариинскому дворцу для учеников школы № 250, которая в Деснянском районе Киева. Его рассказ был об истории дворца, мой - о современности: официальных мероприятиях и приемах", - рассказала Зеленская.

По ее словам, отныне каждый четверг организованные группы школьников со всей Украины имеют возможность бесплатно попасть на экскурсию в Мариинский дворец.

"Не могу обещать, что я буду там каждый раз... но как знать?"- пошутила Елена Зеленская.

Мариинский дворец открывают для туристов: что известно

Церемониальная резиденция президента Украины, которая размещается в Мариинском дворце, станет доступной для экскурсий с 4 сентября.

Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00. Для этого необходимо предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте http://m-palace.com.ua, а непосредственно перед началом экскурсии – купить билет. Экскурсия продлится 45 минут.

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Сколько будет стоить билет

Стоимость билета составляет 150 грн, для льготных категорий граждан – 75 грн. Экскурсии будут бесплатными для детей до 7 лет.

Каждый четверг доступ во дворец будут иметь только организованные группы школьников. Для них будет предусматриваться особая программа экскурсии с учетом их возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают.

Что будет доступно для просмотра

Во время экскурсии можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом, залом для переговоров.

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Автор: Екатерина Лиманская