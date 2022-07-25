Речь идет о подписании Харьковских соглашений.

Экс-министру иностранных дел Константину Грищенко и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу сообщено о подозрении в государственной измене.

Как сообщает Офис генерального прокурора, им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, в апреле 2010 года подозреваемые, по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом и премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, закона "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы, согласовали его без замечаний", - говорится в сообщении.

В результате таких действий подозреваемых и других лиц в апреле 2010 года было согласовано, подписано и ратифицировано Соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

В Офисе генпрокурора отмечают, что это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения ЧФ РФ, а также его увеличения на территории Крыма, вместо вывода из Украины.

Как известно, в апреле 2010 года Грищенко и Лавринович возглавляли МИД и Минюст соответственно в правительстве Николая Азарова при президентстве Викторе Януковича.

Вас также могут заинтересовать новости: